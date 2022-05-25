Yeni doğan bebek emzirme: Bebek ne sıklıkla emzirilir? Bebek emzirme pozisyonları

Emzirme Nedir?

Emzirme, bebeğinizi anne sütüyle, genellikle doğrudan göğsünüzden beslediğiniz zamandır. Bir nevi hemşirelik de denir. Bunun için yeni doğan bebek emzirme konusunda yardım almaktan çekinmeyin. Buna bağlı olarak bölgenizde ye alan sağlık ocağında görevli ebe, hemşire ya da doktordan, bebeğinizi emzirme ile ilgili en doğru bilgileri alabilirsiniz.

Emzirme konusunda uzmanlar, 6 ay boyunca yalnızca emzirmeyi (mama, meyve suyu veya su olmadan) şiddetle tavsiye ediyor. Ayrıca diğer gıdaların tanıtılmasından sonra, bebeğin yaşamının ilk yılı boyunca emzirmeye devam edilmesini önerir.

Bebeğinizi ne sıklıkta emzirmeniz gerektiği, yeni doğan bebek emzirme aralığı, bebeğinizin küçük, sık öğünleri mi yoksa daha uzun süreli beslemeyi mi tercih ettiğine bağlıdır. Bebeğiniz büyüdükçe bu değişecektir. Yenidoğanlar genellikle 2-3 saatte bir beslenmek isterler. 2 aya kadar 3-4 saatte bir beslenme yaygındır ve altı ay sonra çoğu bebek 4-5 saatte bir beslenir.

Neden Emzirmelisiniz?

Her annenin sütü kendi bebeğine özel ve bebeğin durumuna göre hazırlanmış en mükemmel besindir.

Sindirimi çok kolaydır.

Annenin bebeğini emzirmesiyle anne-bebek ilişkisi güçlenir, annenin bebeğini benimsemesi, bebeğin sağlıklı bir kişilik kazanması kolaylaşır.

Anne sütü proteinlerin, yağların, vitaminlerin ve karbonhidratların en mükemmel bileşimini içerir.

Anne sütü içinde bulunan antikorlar, canlı hücreler, enzimler ve hormonlar bebeğinizi enfeksiyon ve hastalıklara karşı korur.

Anne sütü alan bebeklerin zekâ düzeylerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Emziren anneler eski kilosuna daha çabuk dönerler.

Emzirme, annede meme ve yumurtalık kanseri ile menopoz sonrası osteoporoz ve kalça kırığı riskini azaltır.

Emzirme annenin ve ailenin yaşamını daha kolay hale getirir, daha az zaman ve para harcanır.

Emziren annenin kendine güveni ve bebeğine yakınlık duyma ile bağlanması artar.

Emzirme ile hem ailenin hem de devletin yaptığı sağlık harcamaları azalır.

Emziren kadınların çalıştığı iş yerlerinde verimlilik artar. Emziren kadınların bebekleri sık sık hasta olmadıkları için iş yerlerinden daha az ayrılırlar.

Emzirme çevreyi de korur. Çünkü emzirme doğada artık olarak kalabilecek daha az plastik madde kullanımı demektir.

Doğumdan Sonra Emzirmeye Başlamak İçin Beklemem Gerekli mi?

Anne, ister normal doğum isterse sezaryenle doğum yapmış olsun, doğumdan sonra en kısa sürede bebeği ile tensel temas sağlamalı ve bebeğini emzirmelidir. Ne kadar sık emzirilirse sütün gelmesi daha kolay olacaktır. Geç emzirmek sütün gelişini geciktirecektir. Annenin yeterli süt salgılaması için bebeğin yeterli sıklıkta ve doğru şekilde emmesi gerekmektedir. Bu konuda sağlık personeli size destek verecektir.

Bebek Ne Sıklıkla Emzirilir?

Bebek doğduktan ilk saatlerden itibaren hemen emzirmeye başlamalısınız. Bebek her istediğinde emzirilmelidir. Yeni doğmuş bir bebek maksimum 3 saat aç kalmalıdır. Bebek 3 saatten fazla aç bırakılmamalıdır.

Bununla birlikte yeni doğan bebekler, ilk iki ila dört hafta boyunca 24 saatlik bir süre içinde genellikle 8 ila 12 kez talep üzerine beslenmek isterler. Ayrıca yeni doğan bebek emzirme ile alakalı olarak sizi daha az emzirmeye teşvik eden iyi niyetli aile ya da arkadaşlarınıza dikkat edin. Bebeğinizi uyanıklık veya aktivite artışı, ağızda tutma, emme ve emme gibi beslenme ipuçlarını izleyin. Bebeğiniz uyuyorsa ve gün içinde üç saat içinde beslenme ihtiyacı göstermiyorsa, bebeğinizi uyandırmaya çalışın. eni Doğan Bebek Emzirme Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Öncelikle yeni doğan bebek emzirme süresi, ilk dönemlerde genellikle 20 ila 45 dakika sürer. Ancak yeni doğan bebekler genellikle uykulu oldukları için yeni doğan bebek emzirme süresi biraz sabır gerektirir. Bebeğiniz emmeyi bırakana kadar ilk taraftan besleyin, eller artık yumruklu değil ve bebeğiniz uykulu ve rahat görünecektir. Bunlar meydana geldiğinde, emmeyi kesin, bebeği gazını çıkartın ve diğer göğsünüze geçin. Bebeğinizi ikinci memede beslemeyi bırakana kadar beslemeye devam edin. Bir sonraki besleme için başladığınız tarafı değiştirin.

Bebeğimi Ne Sıklıkla Emzirmeliyim?

Yeni doğan bebek emzirme süresi 15 dakika civarında olmalı ve en fazla 2 saatte bir olmalıdır. Ayrıca bebekler ilk aylarda ortalama 15-20 dakika arasında emzirmeyi sürdürebilir. Ancak henüz çok küçük olan bebekler emerken yorularak uyuyakalabilir. Uyuya kalan bebek sıklıkla acıkabilir. Bebeğinizi emzirdiğiniz 1-2 saat aralıklarında henüz zamanı gelmemiş olsa bile bebeğiniz her acıktığında mutlaka emzirmelisiniz.

Bebeğinizi gece ve gündüz besleyin

Uykulu bebekler için, hemşire, doktor ya da sağlık uzmanınız, bebeğiniz doğum ağırlığına ulaşana kadar bebeğinizi besleme için her üç saatte bir uyandırmanızı söyleyecektir.

Beslemeler arasındaki süreyi uzatmak için emzik vermeyin. Besleme ipuçlarını izleyin (yukarıda listelenen örnekler). Ağlamak, açlığın geç bir belirtisidir ve emzirmeyi çok daha zorlaştırır.

Yeni Doğan Bebek Emzirme Süresi

Bebeklerin çoğu her emzirmede iki memeden de beslenirken, bazı bebekler tek memeden doyuma ulaşacaktır. Bebeğin yuttuğu uzun, yavaş emmelere dikkat edin.

Bebekler birkaç kez birbirine yakın sürede beslenirler ve daha sonra birkaç saat beslenmezler. Normal, sağlıklı yenidoğan bebeğinizi, yaşamın ilk günlerinde, özellikle akşam ve gece saatlerinde saatte bir veya bir saatte birkaç kez emzirebilirsiniz.

Bebeğim Yeterince Anne Sütü Alıyor mu? Bebek emzirme tablosu

Aşağıdaki durumlarda bebeğinizin yeterince anne sütü aldığına emin olabilirsiniz:

Yenidoğan bebeğinizde sık bağırsak hareketleri varsa.

Tipik olarak, dışkı yumuşaktır ve ilk beş gün içinde siyahtan kahverengiye, hardal sarısına değişir.

Anne sütüyle beslenen bebeklerin dışkı düzenleri değişiklik gösterir. Aynı zamanda yaşamlarının üçüncü gününde 24 saatlik bir süre içinde genellikle en az 2 ila 3 dışkıları olur. Bununla birlikte beş günlükken, emzirilen bebeklerin çoğu günde en az dört sarı, tohumlu dışkıya sahiptir. Daha büyük bebeklerde bu durum değişir. Ayrıca bazı bebeklerde her gün, bazı bebeklerde ise birkaç günde bir dışkılama olur.

Kilo Takibi Yaparak Yeni Doğan Bebek Emzirme

Birçok bebek, yaşamlarının ilk günlerinde doğum ağırlıklarının yüzde 7 ila 10’unu kaybeder. Ayrıca bebekler yağ rezervleri ile doğarlar ve genellikle iki haftalık olduklarında kilolarını geri alırlar. Günün her saatinde sık besleme, ağırlıkta önemli bir düşüşü önlemeye yardımcı olacaktır.

Bebeğinizi Emziremediğinizde Yapmanız Gerekenler

Bazen bebeğinizi bir süre emziremeyeceğiniz zamanlar olacaktır. Bununla birlikte hastane tipi elektrikli göğüs pompaları, süt üretiminiz için gereken “emme” uyarısını sağlar. İlk başta, sadece birkaç damla süt sağabilirsiniz. Bu çok yaygındır, özellikle bu sizin ilk bebeğinizse. Mümkün olan en kısa sürede çift pompalamaya (her iki memeyi aynı anda sağma) başlayarak; düzenli (1 ila 3 saatte bir veya 24 saatte 8 kez, 10 ila 15 dakika) pompalayın. Sütünüz zamanla artacaktır. Ne kadar süt pompaladığınız konusunda endişelenmeyin. Bebeğinizi emzirebildiğiniz zaman süt üretiminiz daha iyi olacaktır.

İkiz veya Üçüz Emzirme

Birden fazla bebeğe bakmak daha çok zaman, enerji ve sabır gerektiren bir iştir. Emzirme, rutine alıştığınızda bebeklerinizi beslemek için daha ucuz ve uygun bir yol olur. Bebekleriniz sık sık emzirdiği sürece sütünüz bol olacaktır. Aynı zamanda yeni doğan bebek emzirme döneminde emme ve emzirme; bir arz-talep sürecidir – talep ne kadar büyükse, arz da o kadar fazladır.

Bebek emzirme pozisyonları

Bebek emzirilirken mümkün oldukça anne kendine yakın tutmalıdır. Bebek kolun iç yüzeyine, baş dirsek boşluğuna gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Ardından sırtı boyunca popoya kadar el ile desteklenmelidir. Bebek vücut olarak tamamen anneye dönük, karın karına olmalıdır.

Emzirme sonrası bunlara dikkat edin- Bebek emzirdikten sonra ne yapılmalı

Bebeğin beslenmesi kadar emzirme sonrası da büyük önem taşır. Bunun için;

Bebek doyduktan sonra anne bebeği göğsüne yatırıp aşağıdan yukarıya doğru sıvazlayarak ve arada pat patlayarak gazı çıkartmalıdır. Aynı işlem bebek dikkatli bir şekilde dize yatırılarak da uygulanabilir.

Bebek yatağa hafif yan yatırılarak sırtı küçük bir yastık ya da battaniye ile desteklenmelidir. Bu şekilde yatırılmasının sebebi ilk zamanlarda bebeklerin reflüleri fazla olması ve gaz çıkarırken kusmalarıdır. Hafif yan yatırılmalı ki kusacak olursa rahat bir şekilde çıkartabilsin.

Beşiğin pozisyonu; baş kısmı biraz yukarıda olacak şekilde ayarlanabilirse bu midesini rahatlatacaktır. Yatağın altına bir şey koyarak başı 10-15 derece yükseltilirse bebek için rahat bir açı olacaktır.