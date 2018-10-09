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Yeni doğan bebeğin gözü kulağı sizden ilgi bekler

Bebeğinizin göz ve kulaklarının bakımı için yapacağınız çok şey vardır. Ve bunlar asla ihmale gelmez. Uzun boylu zahmetli bakımlar da değildir.

09 Ekim 2018 Salı 14:24
Yeni doğan bebeğin gözü kulağı sizden ilgi bekler


Meselâ yeni doğmuş bebeğin gözleri, gözyaşı kanallarından akan salgılar yüzünden sık sık yıkanmalıdır. Banyo esnasında gözlerini temiz su ve yumuşak bir bezle silebilirsiniz. Sabun ya da herhangi bir başka temizleyici kullanmayın. Çünkü bebeğin hassas gözleri incinebilir. Bebeğin gözlerine herhangi bir şey kaçmamasına dikkat etmelisiniz. Çoğu yeni doğmuş bebekte, doğumdan birkaç gün sonra gözlerde hafif bir yanma olabilir. Bu, tedavi gerektirmez. Eğer bebeğinizin gözleri çok kırmızı veya pembe ise enfeksiyon tehlikesi olabilir. Bu durumda doktorunuza haber vermelisiniz.

Bazı bebeklerde tek gözden beyaz bir akıntı gelebilir. Tipik olarak, bebek akıntılı gözünü uyandığı esnada açamaz. Akıntının sebebi gözyaşı kanalının kapalı olması olabilir. Enfeksiyon oluşmuştur. Bu durumda da doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

Bebeğinizin kulağının bakımı da kolaydır. Banyo esnasında bakımını yapacağınız tek yer dış kulaktır. Kulağı yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla siliniz. Kulak içerisindeki herhangi bir salgı sizi endişelendirmemelidir. Kulak içi salgısı, kulağı korumak için salgılanmaktadır. Bu yüzden anne ve babalar kulak salgısını çıkarmamalı ve temizlemek için kulağa herhangi bir şey sokmamalıdırlar. Eğer aşırı kulak kiri birikmişse, muayene yapmak doktor için zor olacaktır. Ancak doktorlar kulak kirini temizlemek için özel bir aygıt kullanır. Bebeğinizin kulağından herhangi bir kan ya da akıntı geldiğinde hemen doktorunuza haber vermelisiniz.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:24
  1. yeni doğan bakımı
  2. dikkat edilmesi gerekenler

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