Yeni doğan bakımı nasıl olmalı?



Yenidoğan bebeğin ilk saatlerinde bir süre hareketsiz durduğu, adeta donup kaldığı görülebilir. Bu durum özellikle doğumun sezaryenle yapıldığı ya da normal doğumun son anında anneye genel anestezi uygulandığında ortaya çıkar. Kuşkusuz bu, bebeğin hareketliliği konusunda karar verilecek bir an değildir.

Öte yandan, ilk günler boyunca bazen aşırı hareketlenir, kol ve bacaklarını oynatır ve biraz ağlayabilir de.. Bu dönemde uyanır uyanmaz zaten ilk yaptığı şey ağlamaktır.

Ağlamasının nedeni bu hareketlilik sonucu uyanmış olmasıdır. Yenidoğan ilk günlerde 24 saatin 20'sini uyuyarak geçirir.

Uykusu ve uyanıklığı, aç olup olmamasıyla yakından bağlantılıdır. Genellikle yeni doğmuş bebek 24 saat içinde oldukça düzenli olarak ve gece gündüz ayrıntısı tanımaksızın 6-8 kere uyanır ve meme için ağlar.

Bazıları çok düzenli bir biçimde her 4 saatte bir uyanır; diğerlerini ise beslemek için uyandırmakta güçlük çekebilirsiniz. Bunlar yarı uyur halde bir iki dakika için memeye sarıldıktan sonra gene dalarlar ve sürekli uyandırılmaları gerekir.

Bebeğiniz ilk on, on beş gün boyunca böyle uykulu kalacaktır.



Fakat onu bol bol anne sütüyle beslemelisiniz.

Geceyi gündüze karıştırırsa annelerin sık sık yakındıkları gibi “durup dururken ağlamaya başlarsa”, hiç şaşırmayın. Zamanla düzenini bulacaktır; sakin ve sessiz uyanıp çevresini seyretmeye başlaması yakındır.

Özellikle karnı doyduktan sonra hemen uyumayıp bakışlarının yalnız onu besleyen ve ona bakan annesine değil, çevresindeki yeni dünyaya yöneltmesi de bu sessiz uyanma dönemiyle başlar.

Bu dönemde hele kakasını da yapmışsa bir süre kucakta ya da yatağında sakin, rahat ve dikkatli çevresini izlemek isteyecektir.

En ufak gürültüyle sıçraması, beceriksiz el, ayak ve çene hareketleri yapması gayet normaldir. Zamanla uyuduğu ve uyanık kaldığı saatler daha da düzenli bir hal alacaktır.

Nasıl yatırmalı?

Emzirdikten sonra bebeği yan yatırmak herhangi bir kusma halinde boğulma tehlikesine karşı iyi bir önlemdir. İki, ikibuçuk aylık olana kadar yan yatırıldığında kendi başına arka üstü dönemez ve o durumda kalır.

Gene de aralarında daha çevik olanlar vardır. Kimisi doğumdan kısa bir süre sonra örtülerin altından beşiğin ucuna kadar kayabilir.

Bazı bebekler yüzükoyun yatmaktan hoşlanır ve yan çevirdiğiniz zaman huzursuz olurlar. Onları bu durumda baş sağa ve sola çevrili olarak yatırmakta hiçbir sakınca yoktur.

Yalnız başını hep aynı tarafa çevirmemeye dikkat edin; böylece kafatasında plagiosefali adı verilen bir çarpıklık tehlikesi olmaz. Ayrıca bebeğin başını ilerde her iki tarafa çevirmesinde de bir zorluk ortaya çıkmaz.

İki aylık olduğunda boş duvarlara bakmakla yetinmeyecek, kapıyı, eşyaları izlemek için başını çevirecektir. Arada sırada yatağının yerini değiştirerek hep aynı tarafa dönmesine engel olmanız doğru olur.

Cilt Özelliği

Doğumdan sonra deri normal renginden daha mor görülebilir. Elleri ayakları soğuk olabilir. Nefes alışı düzgün değildir ve hızlıdır. Cildi kırmızı, pürüzlü ve hassasdır.

Vücut Özelliği

Kafa bedene oranla daha büyüktür ve normal doğan bebeklerde şekli doğum kanalından geçtiği için bozuk olabilir. Kafasında yumuşak kısımlar bıngıldak vardır. Bacakları içe doğru kıvrıktır, normaldir. Çenesinde ve burun etrafında yağ kabarcıkları olabilir. Sakral bölgede morluk olabilir.

Görme ve İşitme Özellikleri

Bebeklerin çoğunda gözyaşı 2. ayda başlar. Doğar doğmaz duyuları algılmaya başlarlar.