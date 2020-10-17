  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yeni doğalgaz rezervi ne kadar?
Ekonomi

Yeni doğalgaz rezervi ne kadar?

Yeni doğalgaz rezervi ne kadar? sorusu merak ediliyor. Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta müjdeyi verdi: "Yeni bir doğalgaz rezervi keşfedildi. Peki keşfedilen yeni doğalgaz rezervi miktarı ne? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:31:00 -
Yeni doğalgaz rezervi ne kadar?

Türkiye’nin yeni doğal gaz keşfine ilişkin Zonguldak’tan beklenen son dakika haberi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Perşembe günü müjdesini verdiği ve bugünü işaret ettiği keşif açıklaması için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan açıklamayı yapacağı Zonguldak’a geldi. Yeni rezervin açıklanacağı alanda hazırlıklar tamam. Zonguldak’ta heyecan yüksek seviyelere çıkmış durumda. Ayrıca tüm Türkiye'nin gözü de yeni rezerv miktarının açıklanacağı noktada ve Başkan Erdoğan'da.

Yeni doğalgaz rezervi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Fatih sondaj gemisinin çalışmalarını yerinde inceleyecek ve yeni doğalgaz rezervi miktarını açıklayacak. Daha önce 320 milyar metreküp olarak açıklanan rezerv miktarının 400 milyar metreküpe yükselmesi bekleniyor.

Bugün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'doğalgaz rezervi açıklamasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de devam eden sondaj çalışmalarına değindi ve cumartesi günü (bugün) Fatih sondaj gemisine giderek yeni rezerv miktarını açıklayacağını duyurdu.

21 Ağustos'ta Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklanmıştı. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre ilk kuyuda sondaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalar ilerledi ve rezerv miktarının, 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı ifade ediliyor.

Bölgede, 2021 yılı sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışması yapılması öngörülüyor. Karaya ilk gaz teslimi, 31 Aralık 2023. Tuna-1 kuyusunun içinde yer aldığı Sakarya gaz sahasında, 2025 yılı sonuna dek açılması hedeflenen toplam 30 dolayında kuyudan, 1 Ocak 2026'dan itibaren plato seviyede (en üst noktada) yılda 15 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kan grubu 0 olanları uyardı
Korona Virüs

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kan grubu 0 olanları uyardı

Kan grubu 0 olanların koronavirüse karşı daha avantajlı olduğu açıklanmıştı. Söz konusu araştırmaları değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronav..
Şener'den akla ziyan Bahçeli iddiası
Gündem

Şener'den akla ziyan Bahçeli iddiası

AK Parti’den ayrılarak parti kuran ancak sandığa gömüldükten sonra kapağı CHP’ye atan Abdüllatif Şener, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili..
İlham Aliyev müjdeyi verdi
Dünya

İlham Aliyev müjdeyi verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kenti ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını duyurdu.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay