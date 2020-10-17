Türkiye’nin yeni doğal gaz keşfine ilişkin Zonguldak’tan beklenen son dakika haberi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Perşembe günü müjdesini verdiği ve bugünü işaret ettiği keşif açıklaması için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan açıklamayı yapacağı Zonguldak’a geldi. Yeni rezervin açıklanacağı alanda hazırlıklar tamam. Zonguldak’ta heyecan yüksek seviyelere çıkmış durumda. Ayrıca tüm Türkiye'nin gözü de yeni rezerv miktarının açıklanacağı noktada ve Başkan Erdoğan'da.

Yeni doğalgaz rezervi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Fatih sondaj gemisinin çalışmalarını yerinde inceleyecek ve yeni doğalgaz rezervi miktarını açıklayacak. Daha önce 320 milyar metreküp olarak açıklanan rezerv miktarının 400 milyar metreküpe yükselmesi bekleniyor.

Bugün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'doğalgaz rezervi açıklamasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de devam eden sondaj çalışmalarına değindi ve cumartesi günü (bugün) Fatih sondaj gemisine giderek yeni rezerv miktarını açıklayacağını duyurdu.

21 Ağustos'ta Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklanmıştı. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre ilk kuyuda sondaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalar ilerledi ve rezerv miktarının, 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı ifade ediliyor.

Bölgede, 2021 yılı sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışması yapılması öngörülüyor. Karaya ilk gaz teslimi, 31 Aralık 2023. Tuna-1 kuyusunun içinde yer aldığı Sakarya gaz sahasında, 2025 yılı sonuna dek açılması hedeflenen toplam 30 dolayında kuyudan, 1 Ocak 2026'dan itibaren plato seviyede (en üst noktada) yılda 15 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor.