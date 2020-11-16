  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeni Delhi'de son 4 yılın en yoğun hava kirliliği
Aktüel

Yeni Delhi'de son 4 yılın en yoğun hava kirliliği

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:43:29 -
Yeni Delhi'de son 4 yılın en yoğun hava kirliliği

İSLAMABAD (AA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de zararlı partikül hava endeksinin (PM2,5) son 4 yılın en kötü seviyesine ulaştığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlerde, Hava Kalitesi ve Hava Tahmini ve Araştırması Sistemi (SAFAR) tarafından Yeni Delhi'de bugün yapılan ölçümlerde PM2,5 seviyesinin son 4 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 396 olarak kayda geçtiği belirtildi.

Kirliliğin bu şekilde artmasına, Diwali Işık Bayramı kutlamalarında kullanılan binlerce havai fişek ile kent ve çevre eyaletlerdeki tarım faaliyetleri sırasında yakılan anızların neden olduğu aktarıldı.

Yeni Delhi'de 5 Kasım'da PM2,5 seviyesi DSÖ'nün insan sağlığı için üst sınır kabul ettiği değerin 14 kat üzerine çıkarak 370 olarak kayda geçmişti.

Başkentte 2016’da Diwali Işık Bayramı’nın ardından PM2,5 seviyesi 400'ü aşmıştı.

Öte yandan, başkentte 485 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanırken son zamanlarda solunum bağlantılı hastalıklarda ciddi bir artış gözlemleniyor.

Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Başbakanı Arvind Kejriwal, 5 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şu anda Delhi'de koronavirüs ve kirlilik büyük bir hasara neden oluyor." ifadesini kullanmıştı.

Yeni Delhi'de ekim ve kasım aylarında tarım faaliyetleri sırasında anız yakılması nedeniyle hava kirliliği seviyesinde ciddi artışlar görülüyor. SAFAR bu yıl 4 bin 135'den fazla anız yakımı tespit edildiğini duyurdu.

Solunum yoluyla ciğerlere yerleşen havadaki zararlı parçacıklar kana karışarak solunum yolları iltihabı, kanda pıhtılaşma ve kalp rahatsızlıklarına yol açarken, astım ve KOAH gibi solunum hastalıkları olan yaşlılar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Ülkede, hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl bir milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Hava kirliliğinin rekor seviyelere ulaştığı başkentte Kasım 2019'da kirlilik nedeniyle eğitime ara verilmiş, hava yolu ulaşımı da olumsuz etkilenmişti.

Yeni Delhi'de 485 binin üzerinde kişide Kovid-19'a rastlanırken salgına bağlı 7 bin 614 ölüm gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını söyleyen yardımcısını şaşırtan cevap
Dünya

Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını söyleyen yardımcısını şaşırtan cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Anlaşması'nı imzalamadan önce. Karabağ Anlaşması'nı okumas..
CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişme
Gündem

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişme

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarıgül partinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekti. ..
Merakla bekleniyordu! İkinci el araç satışına dolar ayarı
Ekonomi

Merakla bekleniyordu! İkinci el araç satışına dolar ayarı

Aylardır yüksek fiyatlarla gündeme gelen ikinci el otomobil pazarında satışlar döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim b..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay