Yeni Çorumspor golcüsü Yakup Alkan'la güldü! 2-0
TFF 3.Lig 3.Grup 29.hafta karşılaşmasında Yeni Çorumspor Yakup Alkan'ın attığı gollerle Diyarbekirspor'u 2-0 yenip 3 puanın sahibi oldu.04 Nisan 2019 Perşembe 00:47
TFF 3.Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor kendi seyircisi önünde güçlü rakibi Diyarbekirspor'u konuk etti. Ev sahibi Yeni Çorumspor Yakup Alkan'ın attığı gollerle Diyarbekirspor'u 2-0 yenip 3 puanın sahibi oldu.
Yeni Çorumspor bu galibiyetle 47 puanla 4.sırada yer alırken deplasman ekibi Diyarbekirspor ise 36 puanla 11.sırada yer aldı.
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