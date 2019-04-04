Yeni Çorumspor golcüsü Yakup Alkan'la güldü! 2-0 TFF 3.Lig 3.Grup 29.hafta karşılaşmasında Yeni Çorumspor Yakup Alkan'ın attığı gollerle Diyarbekirspor'u 2-0 yenip 3 puanın sahibi oldu.

TFF 3.Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor kendi seyircisi önünde güçlü rakibi Diyarbekirspor'u konuk etti. Ev sahibi Yeni Çorumspor Yakup Alkan'ın attığı gollerle Diyarbekirspor'u 2-0 yenip 3 puanın sahibi oldu. Yeni Çorumspor bu galibiyetle 47 puanla 4.sırada yer alırken deplasman ekibi Diyarbekirspor ise 36 puanla 11.sırada yer aldı.

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