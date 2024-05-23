Yeni Citroen e-C3 Türkiye’de satışa çıkıyor! İşte tarihi!

Citroen, yenilenen C3 modelinin tamamen elektrikli versiyonu Yeni e-C3’ü eylül ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Avrupa’da üretilen ilk tamamen elektrikli B-Hatchback modeli olan Yeni e-C3, ulaşılabilir fiyatıyla dikkat çekmeyi hedefliyor. Peki kullanıcılarına neler sunacak?

Yeni Citroen e-C3 özellikleri! Neler sunuyor?

Yeni e-C3, Stellantis’in Akıllı Otomobil Platformu’nu temel alarak geliştirildi. Bu sayede çok daha ulaşılabilir fiyatlarda olacak. Citroen de bu sayede Yeni e-C3’ün elektrikli araç satışlarını artırmasını ve toplam satışlardaki payını yüzde 10’a çıkarmasını hedefliyor. Gelecek yıl ise hibrit versiyonu da satışa sunulacak olan Yeni C3 ile bu oranın yüzde 20’lere yükseltilmesi planlanıyor.

Otomobil, 44 kWh kapasiteli LFP bataryasıyla şehir içi kullanımda 440 km’ye kadar menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj ile 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj edilebilen Yeni e-C3, 11 kW AC şarj ile ise yaklaşık 2 saat 50 dakikada şarj edilebiliyor. 83 kW (113 HP) gücündeki elektrik motoru ve otomatik şanzımanıyla Yeni e-C3, 0’dan 100 km/s hıza 11 saniyede ulaşıyor ve maksimum 135 km/s hıza çıkabiliyor.

Citroen, Yeni C3’ü ayrıca 48V hibrit teknolojisiyle de satışa sunacak. 100 HP güç üreten benzinli motor ve elektrikli motorun kombine çalıştığı hibrit sistem, düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerleri sunuyor.

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Yeni e-C3, Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve koltuklarla konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Geniş iç mekan, 10.25 inçlik bilgi-eğlence ekranı, Citroën Head-Up Display, kablosuz şarj, geri görüş kamerası ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle gelen otomobil, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Gri ve Siyah olmak üzere 5 farklı gövde rengi seçeneğiyle satışa sunulacak.

(Kaynak:shiftdelete.net)