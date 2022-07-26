'Yeni bir Sedat Peker vakası mı?' yaygarası ellerinde patladı! Levent Göktaş'ın avukatından flaş açıklama

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Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin katil zanlısı olarak aranan Levent Göktaş adına Twitter'dan yapılan açıklamaların gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

Bir süredir firari mafya elebaşı Sedat Peker'den medet uman muhalefet, dün de Levent Göktaş üzerinden "Yeni bir Sedat Peker vakası" yaygarası koparttı. Ancak firari Göktaş'ın Avukatı Hüseyin Ersöz tarafından yapılan açıklama gerçeği ortaya çıkarttı.

Levent Göktaş hesabı sahte çıktı

Levent Göktaş'a ait olduğu iddia edilen bir hesaptan dün akşam birbiri ardına sert mesajlar paylaşıldı. Mesajda, şu ifadeler yer aldı:

Yarından itibaren videolu anlatımlarım olacak. Net söylüyorum bazıları bu gece uyku uyumasın. Gerçek neymiş yarın görüşeceğiz. Beni Yere göğe sığdıramayıp dar zamanda yanımda olmayanlar k** kursağında büyüyenler görüşeceğiz. Beni kullanıp bir kenara atanlar kabusunuz olacağım.

Siz korunaklı konaklarda kalırken ben sırt çantası ile orada burada geziyordum. K** kursağında büyüyenler uyumayın lan uyumayın o tuğlayı Yarın çekiyorum. Altta kalanın canı çıksın! Ve şunu aklınızdan çıkarmayın beni Sedat Peker ile karıştırmayın! Devlet denilen aygıtı başınıza geçiririm! Ben yanarsam Siz de yanarsınız net!

Halk TV sazan gibi atlamıştı

Göktaş adına yapılan paylaşımlar, Halk TV'nin sazanları tarafından saatlerce canlı yayında tartışıldı. Yayında, "Yeni bir Sedat Peker vakası mı?" yaygarası kopartıldı.

Avukat Ersöz: Adli süreç başlatılacaktır

Levent Göktaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz ise, Göktaş adına paylaşım yapılan hesabın sahte olduğunu açıkladı.

"Bu sosyal medya hesaplarının gerçek dışı şekilde gündem oluşturmak için yayınlanan videolar ve kurgulanan diyalogların da müvekkilimizin üslubu ve kişilik özellikleriyle taban tabana zıt olduğunu ifade etmek isteriz." diyen Ersöz, açıklamasına şöyle devam etti:

Müvekkilimiz hakkında adli süreç devam etmektedir. Kendisi hakkında yapılan adli işlemlerden basında yer alan yayınlardan haberdar olmuş bulunmaktayız. Kısıtlama kararı bulunan soruşturma dosyasına ilişkin bilgimiz basında yer alan bu bilgilerle sınırlıdır. Kamuoyuna yansıyan bilgi kirliliğine benzer dezenformasyon yöntemlerine sıklıklar başvurulduğu için itibar etmiyoruz.

Ailesinin takdiri ile bu süreçte müvekkilimiz Mustafa Levent Göktaş'ı ve kızlarını bizlerin temsil ettiğimizi, ailesi ve avukatları tarafından yapılanlar dışında açıklamalara itibar edilmemesini rica ederiz.

Levent Göktaş'ın Ailesinin de bilgisi dahilinde, 23 Temmuz, Cumartesi günü söz konusu sahte hesapların kapatılmasına dair bir online başvuru yapılmıştır. Ancak şu zaman kadar bu konuyla ilgili bir ilerleme kaydedilememiştir. Adli süreç ise bugün başlatılacaktır.