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Aktüel Yeni bir parti kuruluşu için müracaat yapılmadı
Aktüel

Yeni bir parti kuruluşu için müracaat yapılmadı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:45:30 -
Yeni bir parti kuruluşu için müracaat yapılmadı

ANKARA (AA) - Kürt Demokrat Partisi (KDP) adıyla İçişleri Bakanlığına yapılan herhangi bir kuruluş başvurusu olmadığı öğrenildi.

AA muhabirinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı yetkililerince, bugün bir gazetede "yeni bir Kürt partisinin kurulduğuna" ilişkin yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, siyasal partilerin kuruluş başvurusu yaptıkları Genel Sekreterlik birimine söz konusu isimle siyasal oluşum için herhangi bir müracaatın yapılmadığını ve bir onayın söz konusu olmadığını kaydetti.

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