'Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye öncü rol oynayacak!'
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabulünde açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Adil hakkaniyetli bir küresel düzenin kurulması için mücadele ediyoruz. Dünya sistemi böyle devam etmez. Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye bu dünyada öncü rolünü mutlaka ve mutlaka alacaktır." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabulünde açıklamalarda bulundu.
Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:
-Geçmişten buyana arkamıza yaslanarak günümüzü gün ederek geçirdiğimiz bir gün olmamıştır.
-Hedefimiz önümüzdeki asrın Türkiye Yüzyılı olması için çalışmaktır. Sözü güçlü ve tesirli Türkiye'yi inşa etmeliyiz. Sözlerimizi güçlü hale getireceğiz.
-Sözünüzün arkasında güç koymazsanız yalnızlaşırsınız.
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-Dış politika savunma sanayiindeki adımlarla güçlenir.
-Türkiye kendi eksinini tahkim etmek zorundadır. Başkalarının çizdiği eksene göre değil Türkiye'nin milli menfaatlerini koruyarak rasyonel olarak bir Türkiye tahkim etmeliyiz
-Bölgedeki barışı sağlamalıyız.
-Adil hakkaniyetli bir küresel düzenin kurulması için mücadele ediyoruz. Dünya sistemi böyle devam etmez.
-Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye buradaki öncü rolünü mutlaka ve mutlaka alacaktır.