'Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye öncü rol oynayacak!'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabulünde açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

-Geçmişten buyana arkamıza yaslanarak günümüzü gün ederek geçirdiğimiz bir gün olmamıştır.

-Hedefimiz önümüzdeki asrın Türkiye Yüzyılı olması için çalışmaktır. Sözü güçlü ve tesirli Türkiye'yi inşa etmeliyiz. Sözlerimizi güçlü hale getireceğiz.

-Sözünüzün arkasında güç koymazsanız yalnızlaşırsınız.

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-Dış politika savunma sanayiindeki adımlarla güçlenir.

-Türkiye kendi eksinini tahkim etmek zorundadır. Başkalarının çizdiği eksene göre değil Türkiye'nin milli menfaatlerini koruyarak rasyonel olarak bir Türkiye tahkim etmeliyiz

-Bölgedeki barışı sağlamalıyız.

-Adil hakkaniyetli bir küresel düzenin kurulması için mücadele ediyoruz. Dünya sistemi böyle devam etmez.

-Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye buradaki öncü rolünü mutlaka ve mutlaka alacaktır.