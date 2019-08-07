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Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Güney Afrika'da bir müzenin koleksiyonunda bulunan fosillerin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu belirlendi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:58
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

The Guardian'ın haberine göre, 30 yıldır Massospondylus türüne ait olduğu sanılan 200 milyon yıllık fosiller üzerinde yapılan detaylı inceleme, fosillerin yeni bir türe ait olduğunu gösterdi.

Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli Paul Barrett ve doktora öğrencisi Kimberley Chapelle'in, diğer dinozor kemikleriyle karşılaştırarak dinozorun yeni bir türe ait olduğunu keşfettiği belirtildi.

"Ngwevu intloko" (Gri Kafatası) adı verilen dinozorun, yaşadığı dönemde burnundan kuyruğunun ucuna kadarki mesafenin 4 metre civarında ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olduğu hesap edildi.

Daha çok ot yiyen Ngwevu'nun fırsat bulduğunda küçük hayvanlarla da beslendiği düşünülüyor.

Yeni dinozor türünün fosillerinin, 1978'de Güney Afrika'nın Fouriesburg bölgesinde bir çiftlikte bulunduğu belirtildi.

Keşfin ayrıntıları "PeerJ" dergisinde yayımlandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:58
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