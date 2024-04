Yeni başkan mesajı verdi! AYM’den Yargıtay’a barış çubuğu

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 62. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, milletvekilleri, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Rahman suresinden örnek verdi

AYM’nin yeni başkanı olarak hafta başında mesaiye başlayan Başkan Özkaya da başta yargı kurumları arası ilişkiler başta olmak üzere ilk mesajlarını kamuoyuna verdi. AYM Başkanı Özkaya, adaletin önemini Kur’an’dan ayetler okuyarak örnek gösterdi. Rahman Suresi’nden 7. ve 10. ayetlerinin Türkçe mealini okudu. Hakkın ayakta tutulması ve adaletin sağlanması bakımından en önemli sorumluluğun hakimlere düştüğüne işaret eden Özkaya, “Hakimin terazisi hiçbir ayrım kayrım yapmadan hep doğru tartmalıdır. Hakimler daima hak ve haklının yanında olmalıdırlar. Hiçbir neden onları hakkı ayakta tutmaktan alıkoy-mamalıdır” diye konuştu.

Hiyerarşi yok

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin, erklerin kendi anayasal sınırlarını aşmadan, iş birliği içinde çalışmalarını gerektirdiğini vurgulayan Özkaya, şöyle konuştu: “Anayasa koyucunun, anayasal organların kendilerine verilen görevleri yerine getirirken birbirleriyle iş birliği içinde düzenli ve uyumlu çalışmalarını arzu ettiği görülmektedir. Anayasa'ya göre yasama, yürütme ve yargı organları arasında hiyerarşik bir ilişki olmadığı gibi yüksek yargı organları arasında da böyle bir ilişki yoktur.”

“Her bir yüksek mahkeme, Anayasa ve kanunlarda kendilerine yüklenilen görevleri yapmakla mükelleftir. Her birinin görev ve yetkileri, işleyiş biçimleri, kararlarının nitelikleri Anayasa ve kanunlarda açık bir biçimde düzen-lenmiştir. Bununla birlikte anayasal organlar arasında iş birliği, düzen ve uyumun sağlana-bilmesi için bu organların insanlardan müteşekkil olması, insanın olduğu yerde her zaman için farklı yaklaşımların, farklı fikirlerin oluşabilmesinin ve ihtilaf doğabilmesinin muhtemel olması nedeniyle Anayasa ve kanunlara uygun hareket etmenin yanında, aralarında daima iyi bir iletişimin bulunmasına da ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yaklaşımla geliştirilecek çözümlerin milletimizin genel olarak devletine ve tek tek anayasal organlara güvenini artıracağına olan inancımı da paylaşmak isterim.”

Gazze mesajı

İsrail’in Gazze’ye yaptığı zulmü kabul etmediklerini vurgulayan Özkaya, “Millet olarak ortak menfaatlerimiz için kenetlenip çalışmalıyız. Gazze başta olmak üzere zulümlere karşı gösterilen ikiyüzlülüğü kabullenemediğimizi dile getirmeyi bir görev biliyorum. İnsanlığa adaleti anlatan devletlerin zulme ve haksızlığa gözlerini ve vicdanlarını kapatmaları, insanlığı gelecek adına umutsuzluğa sevk etmektedir. İnsanlığın ortak geleceği ve sürekli barış ancak ahlaki değerlere ve adalete dönülmesiyle, yeryüzünde adaletin hakim kılınmasıyla mümkündür” dedi.

AİHM’e başvurular azaldı

Türk yargı tarihinin en büyük reform ve kazanımlarından birinin bireysel başvuru olduğunu belirten Özkaya, bireysel başvurularım karara bağlandığı 12 yıllık süreçte, Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvuruların önemli ölçüde azaldığına işaret etti. AYM’ye bugüne kadar toplam 601 bin 726 bireysel başvuru yapıldığının bilgisini veren Özkaya, “Bunların yaklaşık 500 bini, yani yüzde 83'ü sonuçlandırılmıştır. Karara bağlanan yaklaşık 355 bin başvurudan 16 bin 646'sında başvurucuların temel hak ve özgürlüklerinden en az birinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ortaya çıkan esaslı ihlal oranının yaklaşık yüzde 3-3,5 rakamlarına denk geldiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

