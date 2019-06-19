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Yeni Askerlik Yasası oylaması Salı gününe kaldı

Yeni Askerlik Yasası teklifinin TBMM'deki nihai oylaması önümüzdeki Salı günü yapılacak

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:02
Yeni Askerlik Yasası oylaması Salı gününe kaldı

Yeni Askerlik Yasası teklifinin TBMM'deki nihai oylaması önümüzdeki Salı günü yapılacak.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:02
  1. Yeni askerlik yasası
  2. oylama
  3. TBMM

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah34 dk önce
    Seçimden sonraya attılarsa bu yasa çıkmayacak demektir.

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