Yeni Askerlik Yasası oylaması Salı gününe kaldı Yeni Askerlik Yasası teklifinin TBMM'deki nihai oylaması önümüzdeki Salı günü yapılacak

Yeni Askerlik Yasası teklifinin TBMM'deki nihai oylaması önümüzdeki Salı günü yapılacak. Ayrıntılar gelecek...

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