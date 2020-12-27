Yeni asgari ücrette gözler hükümette

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sürecini dirsek teması halinde yürüten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu önceki gün Türk-İş’in ev sahipliğinde bir araya geldi. Yarın gerçekleştirilecek toplantı öncesi bir araya gelen üç genel başkan, görüşmelerde gelinen aşamayı değerlendirirken, talep ve görüşlerini de konuştu. Toplantının ardından Atalay, Arslan ve Çerkezoğlu imzasıyla yapılan ortak açıklamada, işçilere aileleriyle yeterli yaşam şartlarını sağlayacak seviyede bir ücretin her zamankinden daha önemli hale geldiği belirtilerek, “Üç işçi konfederasyonu olarak 4 Aralık 2020’de ortaklaştığımız ‘insan onuruna yaraşır bir asgari ücret’ belirlenmesi talebinin arkasında durmaktayız. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır” ifadelerine yer verildi.