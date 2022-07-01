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Aktüel Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Aktüel

Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

2022 yılının ikinci 6 ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, işverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş olarak hesaplandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 18:40:00 -
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti açıklamasının ardından asgari ücret hesabına ilişkin tabloyu paylaştı.

Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak.

Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı.

Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibarıyla ek yüzde 30'luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 Türk lirasına çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu. Hayırlı olsun."

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Yorumlar

Selim

İşverenin işleri artmıyorki hatta şuan küçük işletmeler beterin beterini yaşıyor. 7600 TL yi nasıl ödeyecek adam. Akıl var mantık var. İçine ettiniz ekonominin. İşçi çıkartmaktan başka çare kalmadı.

Mt

küçük esnafı düşünen yok !
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