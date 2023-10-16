Yeni asgari ücret, son dakika! 3 ayrı oran netleşti: 15.000 ile 17.000 lira aralığında değişecek! İşte tahmin

8 milyon çalışanın faydalandığı asgari ücret geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu görüşmeleri sonucunda 11.402 TL'ye yükselmişti. Asgari ücret zammı %34 olarak gerçekleşirken Şimdi çalışanlar yılbaşında maaşları yapılacak olan artışı bekliyor. Enflasyonun ve döviz kurunun artışı ile birlikte temmuzda yapılan asgari ücret eriyip bitti. Açlık sınırının da altında kalan asgari ücret nedeniyle bir süredir işçilerin de talepleri var. Peki Ocak 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücretle çalışan 8 milyon vatandaşın gözü kulağı Ocak ayında yapılacak olan asgari ücret zammı oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi açıklandı. Açıklanan verilerin toplamı %25.11 olarak gerçekleşti. Asgari ücret zammı emekli zammı memur maaş zammı içinde son derece önemli olan enflasyon rakamlarının açıklanmayan 3 aylık bölümü içinde tahminler belli oldu. Bir yandan enflasyon verileri beklenirken bir yandan da hükümetin asgari ücret planı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Merakla beklenen asgari ücret zammı için enflasyon rakamları son derece önemli. Bu sebeple Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rakamlar yakından takip ediliyor. Bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ortaya çıktı. Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcı anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon oranı %67,22 olacak.

Asgari ücrete Temmuz ayında bir zam yapıldığı için Ocak ayında yapılacak zam oranlarının 6 aylık enflasyon doğrultusunda olması bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında asgari ücrete bir refah Payı eklemesi yapacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 15.000 TL OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Sosyal Güvenlik uzmanları şimdiden asgari ücret zammı hesaplamalarına başladı. Hem Merkez Bankası tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon tahminleri hem de uzmanların tahminleri Genellikle aynı yönde birleşiyor. 2024 Ocak ayında asgari ücrete en az yapılacak zam oranının %50'ye yakın olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda yeni asgari ücret 15 bin TL'ye kadar yükselecek. Fakat bazı uzmanlar iktidarın masasında 3 farklı asgari ücret zammı formülü olduğunu düşünüyor. Yani Asgari ücretin 15.000 16.000 17.000 TL aralığında değişeceği tahmin ediliyor.

2024 YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Peki 2024 yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? 2024 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammının belirlenmesi için öncelikle asgari ücret tespit komisyonunun toplanması gerekiyor. Komisyon toplantısının ise aralık ayı başlarında başlayacağı düşünülüyor. Yapılacak olan görüşmelerden uzlaşma çıkması durumunda kasım ayı ortalarında asgari ücret zammı açıklanabilir. Eğer komisyon toplantılarında uzlaşma olmazsa asgari ücret zammının hakem heyetine gideceği tahmin ediliyor.

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