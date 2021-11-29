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Ekonomi Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar oldu 2022
Ekonomi

Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar oldu 2022

Asgari ücret zam oranı | Milyonlar nefeslerini tuttu asgari ücret zammını beklemeye başladı. Peki, asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? Bu sene asgari ücret ne kadar olur? Yeni asgari ücret 4000 bin lira olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 13:56:00 -
Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar oldu 2022

Asgari ücretli acılaşanlar yılsonunun yaklaşmasıyla birlikte maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak?

Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar oldu 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılacak olan zamla ilgili konuştu. Bakan Bilgin, “Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında dört toplantı yapıyor. Bakan Bilgin, bu yıl ilk toplantının 1 Aralık Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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