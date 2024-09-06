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Yerel Yeni asfalt tesisi deneme üretimine başladı
Yerel

Yeni asfalt tesisi deneme üretimine başladı

Yeniakit Publisher
2024-09-06 12:04:00 -
Yeni asfalt tesisi deneme üretimine başladı

Bolu İl Özel İdaresi’ne ait yeni kurulan tesis, asfalt plenti bitümlü sıcak karışım deneme üretimine başladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu İl Özel İdaresi tarafından ihale edilerek kurulumu tamamlanan Çaygökpınar köyündeki Asfalt Plenti ve Kapalı Sistem Kırma Eleme, Besleme ve Konkasör Tesisinde bitümlü sıcak karışım (BSK) deneme üretimi çalışmalarında incelemelerde bulundu.

"Bolu’muzun tüm yol ağı inşallah daha konforlu hale gelecek"

Saatte 160 ton üretim kapasiteye sahip olan, sıcak bitüm ile kum ve çakılın bir mikserde karıştırılıp serime hazır asfalt haline getirilerek daha hızlı ve kaliteli asfalt üretimi gerçekleştirilecek olan tesiste yapılan ve başarıyla gerçekleştirilen deneme üretimini yerinde inceleyen Vali Erkan Kılıç, "Bolu Valiliği İl Özel İdaresi tarafından kurulumu tamamlanan tesiste kendi ürettiğimiz sıcak asfaltla Bolu’muzun tüm yol ağı inşallah daha konforlu hale gelecek, böylece vatandaşlarımız rahat ve güvenli ulaşım sağlayacaklar" dedi.

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