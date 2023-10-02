Yeni Anayasa görüşmeleri başlıyor! İlk durak Devlet Bahçeli...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çağrısı için ilk olarak yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
Kurtulmuş, 3 Ekim 2023 Salı günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin TBMM Grubundaki makamında ziyaret edecek.
Ziyaret saat 13.00'de gerçekleşecek.
Kurtulmuş'un daha sonra diğer parti gruplarını da ziyaret ederek yeni anayasa ve içtüzük ile ilgili değişiklik çağrısı yapması, süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
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