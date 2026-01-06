  • İSTANBUL
Yeni aldığı araç eve dönemeden hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı!

Samsun’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, Ankara’dan yeni aldığı araçla memleketi Trabzon’a dönen sürücünün otomobili hurdaya döndü.

Trabzon’dan Ankara’ya otomobil almak için giden Y.T., satın aldığı Hyundai i20 marka aracıyla memleketi Trabzon’a dönüşe geçti. Y.T. idaresindeki otomobil, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Toybelen Sanayi Sitesi Kavşağı’nda saat 15.00 sıralarında Hasan Terzioğlu’nun kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, Hasan Terzioğlu ve eşi yaralandı.

İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi bulunmayan yaralı kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yeni alınan otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazaya karışan sürücüler, trafik ve polis ekiplerinin olay yerindeki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlyasköy Polis Karakolu’na götürüldü.

 

