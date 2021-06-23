Yeni Akit’ten yerli ve milli politikalara tam destek

yeniakit.com.tr

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Yeni Akit Gazetesi tarafından düzenlenen "Enerji ve Madencilik Şurası"nın açılış konuşmasını yaptı.

Yeni Akit Gazetesi'nin yerli ve milli politikalara tam destek verdiğini belirten Hacı Yakışıklı, "Lise yıllarımızda üzerine beton dökülen petrol kuyularından bahsettiklerinde üzülür ve ezilirdik. Aydınlık günler Oruç Reis Gemisi’yle başladı" dedi.

Başkan Erdoğan'a ve Bakan Dönmez'e başarı dileği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e millete hizmet yolunda başarılar dileyen Yakışıklı, "Üstün çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit Tv Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da tüm katılımcılara selamlarını ilettiler. Sayın Nuri Karahasanoğlu’nun geçtiğimiz ay vefat eden muhtereme eşleri Ayşe Karahasanoğlu hanımefendiye de tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Ev sahipliği için Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Musa Yıldız hocamıza teşekkür ediyoruz. Etkinlikte emekleri olan Reklam Genel Müdürü Adem Şahin’e, Temsilci Yardımcısı Mustafa Şaşmaztürk’e ve Ankara Ekonomi Müdürü Ertuğrul Şahan’a teşekkür ediyor; programa katılımları için Sayın Bakanımız Fatih Dönmez’e hürmetlerimi sunuyorum" diye konuştu.