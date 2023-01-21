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Gündem Yeni Akit H.K.G. davasında gerçekleri ortaya çıkardı! Cübbeli Ahmet Hoca 'sohbet niteliğinde' diyerek haberi cemaate okudu
Gündem

Yeni Akit H.K.G. davasında gerçekleri ortaya çıkardı! Cübbeli Ahmet Hoca 'sohbet niteliğinde' diyerek haberi cemaate okudu

yeniakit.com.tr’nin "H.K.G. ifade verdi! Ünlü radyocu ile yazıştıklarını kabul edip şoke eden ismi açıkladı..." başlığıyla yayınladığı habere dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, “Müslümanlara karşı kendimi vazifeli hissediyorum” diyerek kendini dinleyen cemaate söz konusu haberi okudu. "Akit gazetesinin haberine güveniyorum" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, medyanın mahkemedeki ifadelerden sonra sessiz kalmasına da tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 18:35:00 - 2023-01-21 18:54:56

 yeniakit.com.tr 

6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirildiği iftirası ile Müslüman tarikat ve cemaatlere saldıran sol gruplar, olayı Peygamber Efendimiz’e ve İslam'a hakaret edecek boyuta ulaştırdı. Bir medrese hocasının, kandırılarak farklı grupların eline düşen kızının ifadesini köpürtüp işi, baba ve kocanın tutuklanmasına kadar götüren muhalif medyaya karşın, yeniakit.com.tr başından bu yana söz konusu olayda gerçekleri ortaya çıkarmak için büyük çaba sarf ediyor. Son olarak, görülen davadaki ifadelere ulaşan yeniakit.com.tr, kızın verdiği ifadede "Matrax" programının sunucusu Zeki Kayahan Coşkun'un genç kıza 'altınlarını alıp kaçması' için yardım ettiği öğrenildi.

"Akit’in haberine inanarak okudum"

Yayınlanan haberin ardından Cübbeli Ahmet Hoca da, Youtube kanalında da paylaşılan sohbetinde söz konusu haberi cemaatine okuyarak değerlendirmelerde bulundu. "H.K.G. ifade verdi! Ünlü radyocu ile yazıştıklarını kabul edip şoke eden ismi açıkladı..." başlığıyla okuyuculara sunulan haberi gündeme taşıyan Cübbeli Ahmet Hoca, "Akit’in haberine inanarak okudum çünkü bu olanlardan daha önce haberdardım ama mahkeme olmadan ifadeleri kürsüye taşımam doğru olmazdı. Haberi Allah rızası için size okuyacağım." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca cemaati uyardı

Haberde, anne F.G’nin, kızı H.K.G.’nin radyocu Zeki Kayahan Coşkun ile olan mesajlarına ilişkin sözlerinin yer aldığı kısma vurgu yapan Cübbeli Ahmet Hoca, “Aklınızı başınıza toplayın. Kadınlarımız, kızlarımız kimi dinliyor, neyi izliyor dikkat edin. Bu programı radyodan dinlemek bile nelere sebep verebiliyor.” diyerek uyarıda bulundu.

Tele1 ve Halk TV'ye tepki gösterdi: Bu ifadelere niye sessizsiniz?

Haberin devamını okuyan Cübbeli Ahmet Hoca; Tele1, Halk TV gibi iftirayı tarikat ve cemaatlere düşmanlığa dönüştüren medyaya tepki göstererek, “Altın ne iş ya? Güya insanı kurtarmaya uğraşıyorsun. Altını niye soruyorsun? Hem suçlu hem güçlü olmaya çalışıyorlar. Peki eğer tarafsızsanız ve gerçeğin meydana çıkması derdindeyseniz; ‘Kızın ifadesi üzerinden bu adam kim?’, ‘Altınları ne yaptı?’, ‘Kızın parası nerede?’ bunları da sormanız gerekmez miydi? Niye bu ifadeler ortadayken sessizlik var?” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'ya seslendi: Bu fotoğrafları ortaya çıkarın!

Konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da seslenen Cübebli Ahmet Hoca, Yeni Akit’in haberinde yer alan ifadelere dikkat çekerek, “Burada Bakanımıza iş düşüyor. Çünkü müstehcen fotoğraf yollama olayı var, taciz suçuna giriyor. Annenin dediğine göre telefon kırıldığı için, bunu İçişleri Bakanlığı ortaya çıkarabilir. Kim ne yaptıysa meydana çıksın.” dedi.

Olayın şaibeli olduğuna vurgu yapan Cübbeli Ahmet Hoca, “İşin içinde müstehcenlik, pis fotoğraflar, altınlar var. Böyle bir olayda kızın dediğinin yüzde yüz doğru olduğuna nasıl karar verebilirsin?” dedi.

"Bu olay tüm Müslümanlara taalluk etmiştir"

Yeni Akit’in haberin sonunda “Bu ifadeyi yayınlamayacak mısınız?” şeklindeki sorusunu da cemaate okuyan Cübbeli Ahmet Hoca, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bu anlattıklarım sohbet niteliğindedir. Çünkü bu olay tüm Müslümanlara taalluk etmiştir. Müslümanların dertleriyle dertleniyoruz. Akit gazetesinin haberine güveniyorum. Güvenmemeye zaten lüzum yok çünkü kızın mahkemedeki ifadesi bunlar.”

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Yorumlar

vtdş

cübbeli hocamızı sevıyoruz,acil sucsuz iki kişi cezaevinden tahlıye edılmelı
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