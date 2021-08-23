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Siyaset Yeni Akit '28 Şubat'ın küfürbaz tetikçileri ne zaman yargılanacak?' diyor! Temel Karamollaoğlu Fatih Altaylı'ya konuk oluyor
Siyaset

Yeni Akit '28 Şubat'ın küfürbaz tetikçileri ne zaman yargılanacak?' diyor! Temel Karamollaoğlu Fatih Altaylı'ya konuk oluyor

Yeniakit.com.tr'nin 28 Şubat darbesinin küfürbaz medya aktörlerinden hesap sorulması gerekliliğini gündeme getirmesinden sonra, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adeta ahlaksız bir gazeteciyi aklamak istercesine Fatih Altaylı'ya konuk oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 23:51:00 - 2021-08-24 00:14:59

 Yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr, '28 Şubat'ın küfürbazları ne zaman yargılanacak?' diye sorarken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adeta ahlaksızları aklamak istercesine Habertürk Tv canlı yayınına katıldı.

Müslüman kadınlara 'iğrenç' küfrü cezasız mı kalacak?

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da olduğu 28 Şubat zulmünün mimarı 14 komutana müebbet hapis cezası verdi. 28 Şubatçı askerlerin rütbeleri de sökülecek. 28 Şubat'ın komutan mimarları cezalandırılırken, medya tetikçilerinin darbedeki rolü de unutulmadı. Kamuoyu şimdi Fatih Altaylı'nın, uğradıkları zulüm karşısında eylem yapan Müslüman genç kadınlara yönelik iğrenç küfürleri nedeni hakettiği cezayı alıp almayacağını konuşuyor.

Aklama çabası mı?

Buna karşın, kendisinin Milli Görüş çizgisinde olduğunu iddia eden Temel Karamollaoğlu ise, adeta, 28 Şubat'ın ahlaksız tetikçilerinden Fatih Altaylı'yı aklamak istercesine ona konuk oldu.

28 Şubat'ın küfürbazları ne zaman yargılanacak? Fatih Altaylı'nın Müslüman kadınlara iğrenç hakareti...
28 Şubat'ın küfürbazları ne zaman yargılanacak? Fatih Altaylı'nın Müslüman kadınlara iğrenç hakareti...

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28 Şubat'ın küfürbazları ne zaman yargılanacak? Fatih Altaylı'nın Müslüman kadınlara iğrenç hakareti...

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