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Siyaset

Yeni AK Parti MKYK üyesi belli oldu

AK Parti ve MKYK üyeliğinden istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun yerine MKYK üyeliğine Eyüp Özsoy getirildi.

2019-10-30 17:03:00 -
Yeni AK Parti MKYK üyesi belli oldu

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  AK Parti'den ve Merkez Karar Yürütme Kurulundan (MKYK) istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun yerine MKYK üyeliğine gelecek isim belli oldu. MKYK 1.yedek olan İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, artık asil MKYK üyesi oldu.

Eyüp Özsoy kimdir?

Eyüp Özsoy, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, AK Parti’den İstanbul 1. Bölge Bölgesi, 13'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi. 1983 yılında İstanbul’da doğan Eyüp Özsoy, aslen Tokat’lıdır. Eyüp Özsoy, ortaöğrenimini Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde tamamladı.


Yeni Akit Gazetesi
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