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Yaşam Yeni açılan köprülü kavşakta iki otomobil çarpıştı
Yaşam

Yeni açılan köprülü kavşakta iki otomobil çarpıştı

Yeniakit Publisher
2024-03-25 04:18:00 -
Yeni açılan köprülü kavşakta iki otomobil çarpıştı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda yeni açılan Kozluk Köprülü Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

D-100 kara yolu Erenler Kozluk Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Honda marka otomobille, 41 NY 527 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi hafif yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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