'Yenge'yle buluşmak için kafeye gitti, önce dayak sonra kurşun yedi

2 Aralık’ta Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi’ndeki bir kafede yaşanan olayda F.O., dayısının eşine sosyal medya üzerinden mesaj atıp buluşmak isteyen K.B. ile buluştu. Yengesini beklerken F.O.’yu karşısında gören K.B., F.O ve çevredekiler tarafından önce dövüldü, ardından tabancayla bacağından vuruldu. Darp anları cep telefonuyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Gözaltına alınan F.O. ifadesinde yengesine mesaj atarak sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü K.B.’yi bu nedenle vurduğunu söyledi. F.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.B. hakkında da taciz iddiasıyla işlem başlatıldı.