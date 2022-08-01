Yeneroğlu örgütün iş takipçisi oldu

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15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL yetkilerinin uzatılmasıyla birlikte FETÖ üyesi ve örgüt ile iltisaklı şahısların kamudan ihracını düzenleyen KHK’nın geçici 35. maddesinin süresi dün dolarken, adeta FETÖ’nün iş takipçisi gibi çalışan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, Temmuz ayında kaç kişinin kamudan ihraç edildiğini sordu.

FETÖ’nün iş takipçisi gibi çalışan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Temmuz ayında kaç kişinin kamudan ihraç edildiğini sordu.

Yeneroğlu, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu üç soruyu sordu:

"OHAL yetkisi niteliğindeki kolaylaştırılmış ihraç yetkisinin sona ereceği son ay olan 2022 yılının temmuz ayında toplamda kaç kamu görevlisi 375 sayılı KHK’nın Geçici 35. maddesine dayanılarak ihraç edilmiştir?"

“375 sayılı KHK’nın Geçici 35. maddesine dayanılarak, bu maddenin yürürlükte olduğu 4 yıllık süreçte toplam kaç kamu görevlisi ihraç edilmiştir?”

“Bütün kamu kurum ve kuruluşlarından gerçekleşen ihraçlara dair istatistiki bilgiler nelerdir?”

"Soyut iddia ve değerlendirmelerle ihraçlar gerçekleşti"

Yeneroğlu, önergesinde ayrıca “Olağan dönemde, kamu görevlilerinin meslekten çıkarılabilmesi için kamu görevlisinin meslekten çıkarılmayı gerektirecek bir disiplin suçu işlemesi ve ilgili kişiye Devlet Memurları Kanunu’ndaki usulü haklar kullandırılarak disiplin soruşturması süreçleri yürütülmesi gerekmektedir. Ancak bu hukuki güvenceler göz ardı edilerek ve çoğu zaman sözlü bir savunma dahi alınmadan, ilgili kişinin meslekten çıkarılmasını gerektiren belirli bir fiili söz konusu olmasa bile kişi hakkında 3. kişilerin soyut iddiaları veya değerlendirmeleri neticesinde kamu görevinden ihraçlar gerçekleştirilmiştir” şeklindeki FETÖ savunucusu ifadelere yer verdi.