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Gündem Yemin öyle değil böyle olur! Rabbimiz Allah, önderimiz Muhammed! Yemin videosu gündeme bomba gibi düştü
Gündem

Yemin öyle değil böyle olur! Rabbimiz Allah, önderimiz Muhammed! Yemin videosu gündeme bomba gibi düştü

Yeniakit Publisher
2024-09-08 10:25:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın " Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç kendini bilmez onlar da oradan temizlenecek. 30 kişi olur 300 kişi olur bunların ordumuzun içinde olması kabul edilemez." Dedikten sonra sosyal medya da dolaşan yemin videosu gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyada yayınlanan ve “Rabbimiz Allah, Önderimiz Muhammed” diye başlayan yemin sosyal medyayı sarstı. Videoyu izleyenler "Yemin öyle olmaz böyle olur" dedirtti. Video milyonlarca kişi tarafından izlenip paylaşılırken pek çok kişi konuyla ilgili görüşlerini paylaştılar.

İşte onlardan bir tanesi;

KUDURMALARININ SEBEBİ CAMİ AÇILIŞI MI?

Kumandan isimli x kullanıcısı yaptığı paylaşımda görüşlerini dile getirirken önemli bir iddiada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninde, " Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye höyküren teğmenlerin asıl amacı Harp okulunda cami açılması mı?

“Reis "Kılıçları kime çekiyorsunuz? Gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Birkaç tane kendini bilmez temizlenecek." dedi. Bizim Oy verdiğimiz Erdoğan budur böyle olmalı taleplerimizi dikkate almalı biz Ömer Çelik gibi gevşek Özlem gibi Kerameti Muhalefetin kapısında arayan adamlara ihtiyacımız yoktur. Kim ki bize kılıç çekiyor kim ki Başkomutanının emrine itaatsizlik ediyor bizim hassasiyetlerimize karşı tehditler yağdırıyor Alayının defteri dürülmelidir. Sözlerimizi dikkate alıp bu açıklamaları yapan Reisimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar açıklama yapmayıp bekleme nedeni bizim tavrımızdır eğer biz cesaretini artıracak paylaşımları yapmasaydık belki de bu açıklamalar yapılmayacaktı. Nasıl ki biz Erdoğan bizi hassasiyetlerimizi unuttu mu diye korku çekerken o da acaba halkım bu konularda yine benimle mi diyerek düşünebilir o sebepledir ki cesaret verecek paylaşımlar önemlidir.

Kudurmalarının sebebi Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hava Harp Okulunda Cami açmasıdır.

Bu ülkeyi namaz kılıp cepheye koşanlar kurtardı. Hatırlatmaktan onur duyarız.

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