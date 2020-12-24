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Aktüel Yemenli insan hakları kuruluşu: Hudeyde sahilinden denize açılan 7 balıkçı kayboldu
Aktüel

Yemenli insan hakları kuruluşu: Hudeyde sahilinden denize açılan 7 balıkçı kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:25:24 -
Yemenli insan hakları kuruluşu: Hudeyde sahilinden denize açılan 7 balıkçı kayboldu

HUDEYDE (AA) - Yemen'deki bir insan hakları kuruluşu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinin sahil açıklarında 7 balıkçının kaybolduğunu duyurdu.

Yemen'de balıkçıların hakları konusunda çalışmalar yürüten El-Huha Gençlik Derneği Başkanı Halid ez-Zernuki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hudeyde kentine bağlı El-Huha ilçesi sahilinden 19 Aralık'ta denize açılan 7 balıkçı kayboldu." dedi.

Zernuki, Hudeyde'ye bağlı Et-Tuhayta semti sakinlerinin bugün henüz kimliği belirlenemeyen bir cesedin sahile vurduğu haberini kendilerine ilettiğini aktardı.

Yemenli yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Sahil kentlerinde yaşayan çok sayıda Yemenli, ülkedeki savaş nedeniyle ekonomik durumlarının bozulması sonucu balıkçılık yapmaya başlamıştı.

- Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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