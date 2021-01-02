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Aktüel Yemen'in Hadramevt kentinde terör örgütü El Kaide'ye operasyon
Aktüel

Yemen'in Hadramevt kentinde terör örgütü El Kaide'ye operasyon

Yeniakit Publisher
2021-01-02 20:59:35 -
Yemen'in Hadramevt kentinde terör örgütü El Kaide'ye operasyon

ADEN (AA) - Yemen güvenlik güçlerinin ülkenin doğusunda yürüttüğü operasyon kapsamında bazı terör örgütü El Kaide militanları gözaltına alındı.

Hadramevt Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik birimlerinin Hadramevt ilinin Ed-Dalia ve Devan ilçesinde yürüttüğü operasyon kapsamında El Kaide militanlarının gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, operasyonların 4 saat sürdüğü, güvenlik güçleriyle El Kaide militanları arasında çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, operasyonlar sırasında patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.


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