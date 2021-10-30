Yemen’in güneyinde bomba yüklü araçla katliam yapıldı

Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü araç patladı.

12 kişi öldü 43 kişi de yaralandı

Aden Uluslararası Havalimanı'nın dış kapısını hedef alan patlamada, 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.

Kan bağışı çağrısı yaptılar

Aden'deki Al-Jumhouri Genel Hastanesi'nden yetkililer, acil durum merkezinde hala çok sayıda yaralının tedavisinin sürdüğünü ve tüm sağlık personelinin seferber edildiğini söyledi.

Yetkili ayrıca, yaralılar için kan bağışı çağrısı yapıldığını da bildirdi. Patlamanın havalimanının yakınlarındaki bir otelde büyük bir yangına neden olduğu aktarıldı.