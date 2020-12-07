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Aktüel Yemen'in geçici başkenti Aden, mazot yokluğundan karanlıkta kaldı
Aktüel

Yemen'in geçici başkenti Aden, mazot yokluğundan karanlıkta kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 04:10:50 -
Yemen'in geçici başkenti Aden, mazot yokluğundan karanlıkta kaldı

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'in tüm bölgelerinde elektrik santrallerinin mazot yokluğu nedeniyle çalışmadığı, kentin tamamının karanlıkta kaldığı bildirildi.

Resmi elektrik kurumunda görevli adını vermek istemeyen bir mühendisin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Aden'deki 5 elektrik santrali dizel yakıtın tükenmesinden dolayı dün yerel saatle 17.00'den itibaren hizmet dışı kaldı.

Hasva Termik Santrali de yaklaşık bir aydır mazot sıkıntısından dolayı çalıştırılmıyordu.

Tanklardaki son kalan yakıtın kullanılmasıyla bazı bölgelere kısa süreliğine elektrik verilmesi ihtimali bulunduğunu kaydeden kaynak, kesintinin ise günlük 7 saate çıkabileceğini söyledi.

40 bin tonluk dizel desteğinin gelecek hafta kente ulaşacağı belirtilirken, bu süreçte elektrik kesintilerinin devam etmesi bekleniyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Geçici başkent Aden, Ağustos 2019'dan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı güçler tarafından kontrol ediliyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.


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