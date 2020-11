Yemen'den ortalığı karıştıran iddia: "Özel cihazla kaydediliyor!"

Suudi yetkililerin Riyad’da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve hükümet ekibine yönelik casusluk faaliyetleri yaptığı ve telefonlarını dinlediği ortaya çıktı. Yemenli üst düzey bir yetkili, Yemen dosyasının yönetiminden sorumlu sözde Suudi Komitesi’ne bağlı bir izleme birimi olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu birim Krallık’taki istihbarat görevlileri tarafından yönetiliyor. Riyad’da ikamet eden Yemenli yetkilileri izleme ve dinleme faaliyetleri için bir bilgi sistemi ve elektronik casus cihazlarına sahip. Cumhurbaşkanı Hadi ile hükümet yetkililerinin aralarındaki telefon görüşmelerini ve diğer iletişimleri dinliyorlar.”

Dinlediklerini biliyorlar

Yemenli kaynak, Cumhurbaşkanı Hadi ve hükümet ekibinin Suudi yetkililerin aramalarını gizlice dinlediğinin farkında olduğunun altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Ülkedeki bir vali Cumhurbaşkanı Hadi’yi aradığında sorularına doğrudan yanıtlamadığını ve ona anlaşılmaz sinyaller verdiğini fark etmiş. Ardından söz konusu valiye, cumhurbaşkanlığı ve hükümetin iletişim sisteminin denetim altında olduğu ve Krallık istihbarat servisi tarafından telefonların dinlendiği bilgisi ulaştırıldı. Riyad’daki tüm Yemenli yetkililer önlem aldılar ve birçoğu herhangi bir iletişim aracı kullanmadığını belirtti.”

Her biri için özel dosya var

Yemenli diplomat, Suudi İstihbarat Komitesi’nin ayrıca her bir Yemenli yetkili için özel dosyalar hazırlandığı söyledi ve ekledi: “Riyad’a giren veya ikamet eden Yemenli diplomat, sivil, asker, aşiret lideri, gazeteci, aktivist ve herhangi bir şahsiyet için dahi Suudi komitesi tarafından özel dosyalar hazırlanıyor. Bu dosyalarda her birinin biyografisi, siyasi geçmişi, parti üyeliği ve katılımı bilgisi bulunuyor. Hatta her bir kişiliğin olumsuz, pozitif, güçlü ve zayıf yönleri bilgisi bulunuyor.”

Hükümet kuracağını açıkladı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Riyad’da resmi görüşmeler yapmayı sürdürüyor. Son olarak ABD’nin İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile görüşmesinde İran’ın müdahalesiyle mücadele ve ülkeye barış getirmeye yönelik mevcut çabalar üzerine durdu. Hadi, ayrıca geçtiğimiz günlerde yeni bir hükümetin kurulması yönündeki çalışmaların hızlandırıldığını duyurmuştu. Hadi’nin açıklamaları, Riyad’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Muin Abdulmelik, danışmanları ve meclis başkanlık heyetiyle yaptığı üç ayrı görüşmesinin ardından geldi.