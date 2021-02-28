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Dünya Yemen’den açıklama! Balistik füze saldırısı yaptılar
Dünya

Yemen’den açıklama! Balistik füze saldırısı yaptılar

Yemen, İran tarafından desteklenen Husilerin dün gece Marib kentine balistik füze saldırısı yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 09:50:00 -
Yemen’den açıklama! Balistik füze saldırısı yaptılar

Yemen tarafından yapılan açıklamada; İran tarafından desteklenen Husilerin dün gece Marib kentine balistik füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Yemen Dışişleri Bakanlığının, Yemen haber ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, Marib'in şubat ayının başından bu yana, Husilerin insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle gerçekleştirdiği şiddetli saldırılara maruz kaldığı ifade edildi.

Marib'e dün gece 10 balistik füze atıldığı belirtilen açıklamada can ya da mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kuruluşları, Marib'deki sivillerin ve yerlerinden edilenlerin hayatını kurtarmak için acil müdahaleye çağırdı.

Açıklamada, söz konusu kuruluşların, bu saldırılar karşısındaki sessizliğinin ya da faillerin kimliğini belirtmeden yaptıkları açıklamaların şaşırtıcı olduğu kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

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