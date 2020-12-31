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Aktüel Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi
Aktüel

Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:55:13 -
Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi

SANA (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

Bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçakların hava saldırılarının ardından Sana'nın güney bölgelerinden patlama sesleri yükseliyor.

Husilere bağlı Ensarullah sitesinde yer alan haberde de koalisyon güçlerine ait uçakların, başkentin güneyindeki Rime Hamid karargahına 7, Uluslararası Sana Havalimanı'na 1 saldırı düzenlediği kaydedildi.

Hava saldırılarında ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken koalisyon güçlerinden de konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

- Aden Havalimanı'ndaki patlama

Yemen'deki yeni hükümetin kabine üyelerinin dün Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde meydana gelen patlamalar meydana gelmişti.

Yetkililer, 25 kişinin öldüğünü, 110'unun yaralandığını açıklamıştı.

Yemen hükümet yetklileri ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi, söz konusu saldırı nedeniyle Husileri suçlamıştı. Husiler ise olayla ilgileri olduğuna ilişkin açıklamaları yalanlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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