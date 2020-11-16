  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'deki Husiler, 18 muhalifin serbest bırakıldığını açıkladı
Aktüel

Yemen'deki Husiler, 18 muhalifin serbest bırakıldığını açıkladı

Serbest bırakıldığı belirtilen kişilere ilişkin bilgi verilmedi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 22:57:01 -
Yemen'deki Husiler, 18 muhalifin serbest bırakıldığını açıkladı

SANA (AA) - Yemen'in başkenti Sana'da İran destekli Husiler, 18 muhalifin serbest bırakıldığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin sözde Askeri İstihbarat Dairesi Müdürü Ali Muhammed Ebu Halika yaptığı açıklamada, "Sana'da güvenlik güçleri tarafından tutulan 18 kişinin serbest bırakıldığını" belirtti.

Ebu Halika, bu kişilerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından kandırıldığını öne sürdü.

Husi yetkili, koalisyon güçlerini, "Yemenlileri kendi adına savaşa çekmeye çalışmakla ve onları ölüme sürüklemekle" suçladı.

Açıklamada, serbest bırakıldığı belirtilen kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin detaya yer verilmedi.

Yemen hükümeti, uluslararası ve yerel bazı insan hakları örgütleri, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduran Husileri, aralarında siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin de bulunduğu muhalif isimleri gözaltına almakla suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
iPhone'daki 'Siri' uygulamasında Süleyman Soylu skandalı! İfşa olunca hemen düzelttiler
Gündem

iPhone'daki 'Siri' uygulamasında Süleyman Soylu skandalı! İfşa olunca hemen düzelttiler

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken bir paylaşım..
Rusya'dan Dağlık Karabağ'da sinsi plan! Gece yarısı taşındılar
Dünya

Rusya'dan Dağlık Karabağ'da sinsi plan! Gece yarısı taşındılar

Barış gücü olarak Dağlık Karabağ'a gelen Rus askerlerinin bölgeye Ermeni sivilleri taşıdığı ortaya çıktı.
Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine büyük indirim müjdesi geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi.

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay