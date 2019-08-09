0553 313 94 23

Yemen’deki çatışmalar sürüyor: 4 ölü

Yemen’in Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçler ve hükümete bağlı güçler arasında devam eden çatışmalarda biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:25
Yemen’deki çatışmalar sürüyor: 4 ölü

Yemen’in Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçler ve hükümete bağlı güçler arasında devam eden çatışmalarda biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.


Yemen’in Aden kentinde BAE destekli Hizam el-Emni güçleri ile hükümete bağlı güçler arasında yaşanan çatışmalar üçüncü gününe girdi. Bugün de devam eden çatışmalarda 1’i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi. Çatışmalar esnasında ağır ve orta dereceli silahların kullanıldığı ifade edildi. Yemen’de BAE destekli Hizam el-Emni güçleri ile hükümete bağlı güçler arasında dün yaşanan çatışmada ise 8 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 5 kişinin Hizam el-Emni güçlerinden, diğer 3 kişinin ise hükümete bağlı güçlerinden olduğu aktarılmıştı. Aden’deki çatışmalar BAE destekli Hizam el-Emni güçlerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirmeye çalışması ile başlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 2 - Bursa'da orman yangını
    1. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da orman yangını
    2. 2019 Siirt kurban bayramı namazı saat..
    3. Siirt Kurban Bayramı namaz saati 2019
    4. Altay, Leandrinho'yu renklerine bağladı
    5. Başkan Özcan, belediye personeli ile..
    6. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    7. Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı..
    8. Gümrüğe takılan Rolls-Royce'un fiyatı..
    9. Çaykur Rizespor'da ayrılık
    10. Erciş Gençlik Belediye Spor futbolcu..
    11. Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına..
    12. Erciş Belediyesinden engelli..
    13. Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest..
    14. Tunç Soyer: "Omuzlarımızdaki yük çok..
    15. Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan..
    16. HDP’li Silopi Belediyesinin işten..
    17. Osmangazi kurban bayramına hazır
    18. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    19. Bakan Soylu, bayram tedbirlerini..
    20. Mustafa Savaş’ın Kurban Bayramı mesajı
    21. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    22. Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile..
    23. Jandarma sürücüleri drone ile havadan..
    24. Çaykur Rizespor’da 4 imza birden
    25. Basın açıklaması yaparken depreme..
    26. Başkan Dündar personelle bayramlaştı
    27. Başkan Fadıloğlu, mesai bitiminde..
    28. Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram..
    29. Başkan Dutlulu, belediye çalışanları..
    30. Gençlerbirliği, Flavio da Silva..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”