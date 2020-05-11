Yemen'de tutuklu ailelerinden Kovid-19 nedeniyle yakınlarının serbest bırakılması çağrısı

ADEN (AA) - Yemen'de, Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği, Aden'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi altındaki tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yemen'de zorla kaçırılan ve alıkoyulanların serbest bırakılması ve güvende olması adına aileleriyle birlikte çalışan sivil toplum kuruluşu Yemenli Anneler Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin denetiminde bulunan Biriga ilçesindeki Bi'ru Ahmed Hapishanesi'nde tutulan 44 kişinin sağlık durumuna ilişkin endişelerini paylaştı.

Bi'ru Ahmed Hapishanesi müdür yardımcısının salgına yakalanması ve aynı hapishanede görevli kardeşinin de virüs nedeniyle ölmesinin ardından tutukluların Kovid-19 tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yemen hükümetinin Aden'i "salgın bölgesi" ilan etmesine işaret edilen açıklamada, güvenlik makamlarının tutukluların serbest bırakılmasını kabul etmediği ve salgın karşısında hayatlarını tehlikeye attığı kaydedildi.

Açıklamada, Yemen hükümeti, ulusal ve yasal sorumluluğunu yerine getirmeye, tutukluların haklarını ve hayatlarını korumaya çağrıldı.

Birlik ayrıca Birleşmiş Milletlerden, İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden, tutukluların serbest bırakılması için acilen harekete geçmelerini istedi.

Aden'deki Ceza Savcılığı, Mart 2018'de herhangi bir suç işledikleri kanıtlanamayan Bi'ru Ahmed Hapishanesi'ndeki tutukluların serbest bırakılması yönünde karar almış ancak söz konusu karar bugüne kadar uygulamaya geçirilmemişti.

Uluslararası insan hakları örgütlerine göre, Aden'de yasa dışı tutukluluk merkezleri ve gizli hapishaneler bulunuyor. Bu hapishanelerdeki tutukluların yakınlarıyla görüşmesine izin verilmiyor.

Yemen'de son verilere göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9'a, vaka sayısı 56'ya yükseldi.

