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Aktüel Yemen'de rehin tutulan 2 ABD'li, 200'den fazla Husi militanının iadesi karşılığında serbest
Aktüel

Yemen'de rehin tutulan 2 ABD'li, 200'den fazla Husi militanının iadesi karşılığında serbest

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:55:48 -
Yemen'de rehin tutulan 2 ABD'li, 200'den fazla Husi militanının iadesi karşılığında serbest

WASHINGTON (AA) - Yemen'de İran destekli Husilerin elinde rehin tutulan 2 Amerikan vatandaşının, Suudi Arabistan'ın elindeki 200'den fazla Husi militanının iadesi karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Suudi Arabistanlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Yemen'de Husilerin elinde rehin tutulan Amerikan vatandaşları, 200'den fazla Husi militanın iadesi karşılığında serbest kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcı Asistanı Kash Patel, gazeteye açıklamasında, yapılan anlaşma ile 3 yıldır Husilerin elinde rehin tutulan Sandra Loli isimli insani yardım çalışanı ve 1 yıldır esir olan iş insanı Mikael Gidada'nın serbest bırakılmasını sağladıklarını açıkladı.

Patel, Husilerin elinde esirken ölen Bilal Fatin isimli üçüncü bir ABD vatandaşının da cenazesinin kalıntılarının iadesinin sağlandığını aktardı.

Loli'nin sağlık durumunun kötü olduğunu, bu nedenle de bu tarz bir anlaşmaya varmak için hızlı hareket ettiklerini kaydeden Patel, Husiler ile varılan anlaşma gereği Yemen'e tıbbi yardımda da bulunacaklarını bildirdi.

Patel, Husilere iade edilen militanların da yüksek bir risk teşkil etmeyeceğine dair güvence verdi.

Husilere iadesi konusunda anlaşılan 200'den fazla militanın çoğunun, birkaç yıl önce Birleşmiş Milletler aracılığıyla sağlık hizmeti almak için Umman'a getirildiği ve burada tutulduğu aktarıldı.

Serbest bırakılan 2 ABD'li ve yaşamını yitiren diğer bir Amerikalının kalıntılarını taşıyan Umman Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana'dan havalandığı, bundan saatler önce de serbest bırakılan Husi militanlarını taşıyan uçağın Umman'dan havalanarak Yemen'e yola çıktığı bildirildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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