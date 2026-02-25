Yemen'de minibüs ile tır çarpıştı: 16 yolcu hayatını kaybetti

Yemen'in Ebyen iline bağlı El-Mahfed ilçesinin Lahmar bölgesinde şiddetli bir trafik kazası meydana geldi.

Yemen devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Ebyen-Şebve kara yolunda seyir halindeki bir yolcu minibüsü ile bir tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüste yangın çıkarken, araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

Yetkililer, tamamen yanan minibüsün içerisindeki 8'i kadın ve çocuk olan toplam 16 yolcunun tamamının olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

ALTYAPI YETERSİZLİĞİ VE SAVAŞIN ETKİSİ

Ebyen bölgesinde daha önce de benzer can kayıplarının yaşandığına dikkat çekilirken, bölgedeki yolların elverişsiz durumunun kazalara davetiye çıkardığı vurgulanıyor.

Yemen'de yaklaşık 11 yıldır hükümet güçleri ile Husiler arasında devam eden iç savaşın yarattığı tahribat, ülkenin genel altyapısında ve özellikle şehirler arası kara yollarında ciddi bir zayıflığa neden olmuş durumda.

Bakımsız kalan yollar ve kontrolsüz trafik akışı, ülkedeki trafik kazası bilançolarını her geçen gün ağırlaştırıyor.