  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yemen'de Kovid-19 nedeniyle 9 kişi daha hayatını kaybetti

Lübnan'da vaka sayısı 75 artarak 2 bin 162'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:26:43 -
Yemen'de Kovid-19 nedeniyle 9 kişi daha hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 456'ya yükselirken, Lübnan'da vaka sayısı arttı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 9 kişi daha hayatını kaybetti ve 10 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 456'ya, vaka sayısı da 1629'a yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 37 artarak 741 oldu.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede 75 kişide daha virüs tespit edildiğini, 80 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Toplam vaka sayısının 2 bin 162'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 1577'ye ulaştı.

Virüs kaynaklı yeni vefat görülmeyen Lübnan'da, salgının başından bu yana kaydedilen toplam can kaybı 41 olarak açıklanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı