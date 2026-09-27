  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ‘kir’ göndermesi: CHP’yi kirletenler istifa edip gitti Orta sahanın robot ismi Torreira bakalım bu sefer ne yapacak? Ne olduğu merakla bekleniyor... 1829'dan bu yana araştırılıyor: Alman araştırmacılar bu işe kendilerini adadı! Herkes şokta! Osimhen ve Lemina, Okan Buruk'un kapısını çalıp aynı istekte bulundu! Hemen 'Tamam' dedi Sağlığınız için çok önemli: Uzun süre yüksek sesle kulaklık kullanımı tehdit ediyor! Kalıcı işitme kaybına yol açabilir Aziz Yıldırım, Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı Sadece hazırlık maçında: Aral Trabzonspor'a geldi: Hiçbir şey değişmedi! Herkes ne olduğunu merak ediyor: İşte trafikteki 5 çizgili tabelanın anlamı! Çay dökün, parkelerinizde ne toz kalıyor ne çizik! Birçok kişi ilk defa duyacak... Uygulansa böyle yapıyormuş
Spor
4
Yeniakit Publisher
Sadece hazırlık maçında: Aral Trabzonspor'a geldi: Hiçbir şey değişmedi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sadece hazırlık maçında: Aral Trabzonspor'a geldi: Hiçbir şey değişmedi!

Trabzonspor'un Midtjylland Kulübü'nden transfer ettiği Aral Şimşir'in A Milli Takım'daki durumunda zerre kıpırdanma olmadı! Genç futbolcu hala Montella'dan şans bekliyor.

#1
Foto - Sadece hazırlık maçında: Aral Trabzonspor'a geldi: Hiçbir şey değişmedi!

Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Midtjylland'a 15 milyon euro ödeyerek Aral Şimşir'i kadrosuna katmıştı. 24 yaşındaki kanatla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele imzalandı. Midtjylland Kulübü'nün oyuncunun sonraki satışındaki kardan 'lik pay hakkı bulunuyor.

#2
Foto - Sadece hazırlık maçında: Aral Trabzonspor'a geldi: Hiçbir şey değişmedi!

Trabzonspor öncesinde 1.75 boyundaki futbolcunun A Milli Takım'daki durumu tartışma konusuydu. Bordo-Mavili ekibe katılmasıyla birlikte sürelerinin artacağı düşünülüyordu. Ancak Fransa karşılaşmasında aslında hiçbir şeyin değişmediği ortaya çıktı. Aral kadrodaydı. Sahaya ise sürülmedi.

#3
Foto - Sadece hazırlık maçında: Aral Trabzonspor'a geldi: Hiçbir şey değişmedi!

Aral Şimşir bugüne kadar A Milli Takım'la tek bir maça çıktı: Kuzey Makedonya (hazırlık sınavı). Ay-Yıldızlılar 1 Haziran 2026'daki karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı. Aral 27 dakika oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nde 1-0 kaybettiğimiz Fransa karşılaşmasında da kadrodaydı. Ancak sahaya sürülmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Askeri kurmaylar acil koduyla toplanmışlardı! Ankara’nın Riyad’a teklifi ortaya çıktı
Gündem

Askeri kurmaylar acil koduyla toplanmışlardı! Ankara’nın Riyad’a teklifi ortaya çıktı

Mekke İttifakına dahil üç ülkenin genelkurmay başkanları, dün Husilerin saldırıları sürerken Riyad’da ‘acil’ koduyla toplandı. Üçlü zirvede ..
Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında çıkan iddialar üzerine görevinden istifa etme kararı aldı. Kaya'nın mal var..
Irak'tan Türkiye üzerinden dünyaya yeni enerji koridoru
Gündem

Irak'tan Türkiye üzerinden dünyaya yeni enerji koridoru

Irak yönetimi petrol ihracatında rotayı çeşitlendirmek için düğmeye bastı. Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden d..
Şener Üşümezsoy yeni deprem için bir bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde olabilir
Gündem

Şener Üşümezsoy yeni deprem için bir bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde olabilir

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden Türkiye’deki aktif faylara çevrildi. Dep..
Acı haber geldi! Şehit sayısı yükseldi
Dünya

Acı haber geldi! Şehit sayısı yükseldi

Terör devleti İsrail'in soykırımcı ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği kalleş saldırılarda şehit olanların sayısı 74..
Tançalan’a soruşturmada ikinci perde! Kara Haydar'ın araçlarından döviz fışkırdı
Gündem

Tançalan’a soruşturmada ikinci perde! Kara Haydar'ın araçlarından döviz fışkırdı

“Vanlı Kara Haydar’ olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’a yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Tançalan’ın otoparkında yapılan aramalard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23