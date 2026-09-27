Sadece hazırlık maçında: Aral Trabzonspor'a geldi: Hiçbir şey değişmedi!
Trabzonspor'un Midtjylland Kulübü'nden transfer ettiği Aral Şimşir'in A Milli Takım'daki durumunda zerre kıpırdanma olmadı! Genç futbolcu hala Montella'dan şans bekliyor.
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Trabzonspor'un Midtjylland Kulübü'nden transfer ettiği Aral Şimşir'in A Milli Takım'daki durumunda zerre kıpırdanma olmadı! Genç futbolcu hala Montella'dan şans bekliyor.
Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Midtjylland'a 15 milyon euro ödeyerek Aral Şimşir'i kadrosuna katmıştı. 24 yaşındaki kanatla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele imzalandı. Midtjylland Kulübü'nün oyuncunun sonraki satışındaki kardan 'lik pay hakkı bulunuyor.
Trabzonspor öncesinde 1.75 boyundaki futbolcunun A Milli Takım'daki durumu tartışma konusuydu. Bordo-Mavili ekibe katılmasıyla birlikte sürelerinin artacağı düşünülüyordu. Ancak Fransa karşılaşmasında aslında hiçbir şeyin değişmediği ortaya çıktı. Aral kadrodaydı. Sahaya ise sürülmedi.
Aral Şimşir bugüne kadar A Milli Takım'la tek bir maça çıktı: Kuzey Makedonya (hazırlık sınavı). Ay-Yıldızlılar 1 Haziran 2026'daki karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı. Aral 27 dakika oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nde 1-0 kaybettiğimiz Fransa karşılaşmasında da kadrodaydı. Ancak sahaya sürülmedi.
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