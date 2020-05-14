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Aktüel

Yemen'de Husiler, 14 esirin serbest bırakıldığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 04:14:18 -
Yemen'de Husiler, 14 esirin serbest bırakıldığını açıkladı

ADEN (AA) - Yemen'de Husiler, hükümet güçleriyle yürütülen müzakereler sonucu 14 esirin serbest bırakıldığını duyurdu.

Husilere bağlı Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murteza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel ara bulucular kanalıyla gerçekleştirilen müzakereler sonucu 14 esirin serbest bırakıldığını ifade etti ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Konuyla ilgili hükümet tarafından açıklama yapılmadı.

Yemen'de daha önce de hükümet ile Husiler arasında yerel ara bulucular kanalıyla esir takası yapılmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 20 Mart'ta Kovid-19 tehdidi nedeniyle ülkede çatışan taraflara "esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı davranmaları" çağrısında bulunmuştu.



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