Yemen'de hükümet birlikleri ve BAE destekli güçler Ebyen'den çekilmeye devam ediyor

EBYEN (AA) - Yemen'de Riyad Anlaşması'nın askeri boyutu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler ile hükümet birliklerinin, güneyde yer alan Ebyen ilindeki temas hatlarından üçüncü günde de çekilmeye devam ettiği belirtildi.

GGK'ye bağlı askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, BAE destekli konseye bağlı güçler ile hükümete bağlı birliklerden 4 tugay bugün vilayetten çekildi.

Hükümete bağlı 30. ve 21. tugayların konuşlu bulunduğu Şukra kentine yer alan Karn el-Kellesi bölgesinden çekildiği; GGK'den ise 8. ve 11. tugayların Eş-Şeyh es-Salim bölgesinden ayrıldığı aktarıldı.

Ebyen'deki çatışma bölgelerinden çekilme işleminin pazartesi günü tamamlanacağına dikkati çeken askeri kaynak, bölgeden çekilme sürecinin başladığı cuma gününden bu yana Suudi Arabistan askeri kuvvetlerinin aralarında temas hatlarının da bulunduğu bölgelere yayılmaya başladığını ifade etti.

- Ebyen'den askeri güçlerin çekilmesi

Yemen'de hükümet güçleri, Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de BAE destekli GGK'ye bağlı güçlerle 11 Aralık'ta temas hatlarından çekilmeye başlamıştı.

Tarafların Ebyen'deki birliklerinin sayısına ilişkin detaylı bilgi bulunmazken cuma gününden bu yana 5 tugayın bölgeden çekildiği duyuruldu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden dün yapılan açıklamada ise Riyad Anlaşması'nın güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin koalisyonun denetiminde devam ettiği aktarılmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması ve 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunun uygulanması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Söz konusu yetkili ayrıca, koalisyon güçlerinin, Ebyen'deki askeri güçlerin cephelere gitmesi ve başkent Aden'deki güçlerin de kent dışına çıkarılmasını denetleme görevini yerine getireceğini aktarmıştı.