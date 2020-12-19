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Aktüel Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Ebyen'den çekilen kuvvetlerinin mevzilenmesinin sona erdiğini duyurdu
Aktüel

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Ebyen'den çekilen kuvvetlerinin mevzilenmesinin sona erdiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-19 06:46:20 -
Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Ebyen'den çekilen kuvvetlerinin mevzilenmesinin sona erdiğini duyurdu

YEMEN (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK), hükümet güçleriyle birlikte Ebyen'den çekilme operasyonu sonrasında, kendilerine bağlı güçlerin konuşlandırılmasının tamamlandığını duyurdu.

GGK Sözcüsü Muhammed Nakib, yönetim ile aralarında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde kurulan yeni hükümetin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

GGK'nin siyasi liderliğinin direktiflerine göre hareket ettiklerine işaret eden Nakib, Suudi Koordinasyon ve İrtibat Ekibi'nin Ebyen'e gelişinden itibaren, Arap koalisyonu tarafından hazırlanan plana göre mevzilenmeye başladıklarını söyledi.

Nakib, Riyad Anlaşması'nın askeri kısmının uygulanmasının istikrar, barış, yapılanma konularının yanı sıra, İran projesini ortadan kaldırmak ve terörle savaşı sürdürmek konusunun güney kentlerindeki insanların arzularına hitap ettiğini vurguladı.

Nakib, kendilerine bağlı güçlerin Ebyen'den çekildikten sonra konuşlandıkları yerlere ilişkin bilgi vermedi. Ancak bölge kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümete bağlı kamu güvenlik kuvvetleri ve özel kuvvetlerin Ebyen'e girmiş olması gerekirken, bu henüz gerçekleşmedi.

Dün, Yemen Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve GGK ve mevcut hükümetin eşit sayıda bakanlığa sahip olduğu yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde kurulduğu ifade edilmişti.

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