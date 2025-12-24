Yemen'de esir takası

Yemen'de Aden merkezli hükümet ile Husiler arasında 3 bin kişinin serbest kalacağı bir esir takası gerçekleştirileceği bildirildi.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında, yaklaşık 3 bin kişiyi kapsayan bir esir takası konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Esir takası görüşmelerini yürüten hükümet heyetinin üyesi Mecid Fazıl, "Husilerle binlerce savaş esirinin serbest bırakılacağı yeni bir takas konusunda anlaştıklarını" söyledi.

Husi heyetinden bir yetkili olan Abdulkadir el Murtaza da yaptığı açıklamada "bugün karşı tarafla 1200 mahkuma karşılık 1700 mahkumumuzu içeren geniş çaplı bir mahkum takası anlaşmasını hayata geçirmek üzere bir anlaşma imzaladık" dedi.

Murtaza, Yemen hükümetinden serbest bırakılacak mahkumlar arasında 7 Suudi Arabistan ve 23 Sudan vatandaşının da olduğunu belirtti.

Yemen'de İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle şiddetlenen savaş, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun ülkeye müdahil olmasıyla birlikte farklı bir boyut kazanmıştı.

Halihazırda Yemen toprakları İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli farklı güçler arasında fiilen üçe bölünmüş durumda.

Kaynak: Mepa News