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Aktüel Yemen'de emekli askerlerden "maaş" protestosu
Aktüel

Yemen'de emekli askerlerden "maaş" protestosu

Aylardır maaşlarının ödenmediğini belirten emekli askerler, Aden'deki 3 önemli limanın giriş kapılarını kapattı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:14:38 -
Yemen'de emekli askerlerden "maaş" protestosu

ADEN (AA) - Yemen'in Aden kentinde emekli askerler aylardır maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Aden'deki Ez-Zeyt, El-Haviyat ve El-Mualla limanlarının giriş kapılarını kapatan eylemciler, maaşlarının en kısa sürede ödenmesini istedi.

Eyleme katılan emekli Albay Muhammed Ali Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maaşlarını alamayan askerlerin bu konuda yetkililerin üzerinde baskı oluşturmak için 3 limanın ana giriş kapılarını kapattığını söyledi.

Osman, taleplerinin en kısa zamanda yerine getirilmemesi halinde eylemlerin artacağını ve Aden Uluslararası Havalimanı ile Yemen Merkez Bankası'nı da kapatacaklarını ifade etti.

Yemen'deki emekli askerler, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle temmuz ayından bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait merkezlerin önünde oturma eylemleri düzenliyor. Eylemciler, hükümet ve koalisyon güçlerinden Ocak 2020'den bu yana geciktirilen maaşlarının ödenmesini istiyor.

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