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Aktüel Yemen'de askeri güçlerin Ebyen'den çekilme süreci aksadı
Aktüel

Yemen'de askeri güçlerin Ebyen'den çekilme süreci aksadı

BAE destekli GGK ise Riyad Anlaşması'nın askeri boyutu kapsamında askeri güçlerin Ebyen'den çekilme sürecinin devam ettiğini belirtti

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:49:59 -
Yemen'de askeri güçlerin Ebyen'den çekilme süreci aksadı

EBYEN (AA) - Yemen'de Riyad Anlaşması'nın askeri boyutu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler ile hükümet birliklerinin, güneyde yer alan Ebyen ilindeki temas hatlarından çekilme sürecinin aksadığı belirtilirken, GGK bunu yalanladı.

Hükümete bağlı özel kuvvetlerin sözcüsü Emin Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GGK'nın Zanzibar'daki kamu güvenlik ile özel güçlere ait iki kampı teslim etmeyi reddettiği ve sabah saatlerinde güçlerini konuşlandırdığını belirtti.

Öte yandan GGK'ya bağlı Ebyen hattı operasyonları komutanı Tuğgeneral Muhammed Cevvas ise temas hatlarından çekilme sürecinde aksama olduğuna ilişkin haberleri yalanladı.

Cevvas, çekilme sürecinin dördüncü gününde de devam ettiğini belirtti.

Yemen hükümeti ile Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını denetleyen Suudi komiteden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

- Ebyen'den askeri güçlerin çekilmesi

Yemen'de hükümet güçleri, Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de BAE destekli GGK'ye bağlı güçlerle 11 Aralık'ta temas hatlarından çekilmeye başlamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden önceki gün yapılan açıklamada ise Riyad Anlaşması'nın güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin koalisyonun denetiminde devam ettiği aktarılmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması ve 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunun uygulanması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Söz konusu yetkili ayrıca, koalisyon güçlerinin, Ebyen'deki askeri güçlerin cephelere gitmesi ve başkent Aden'deki güçlerin de kent dışına çıkarılmasını denetleme görevini yerine getireceğini aktarmıştı.

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