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Aktüel Yemen ordusu Sada'da Husilere giden ikmal hatlarını kestiğini açıkladı
Aktüel

Yemen ordusu Sada'da Husilere giden ikmal hatlarını kestiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 21:06:36 -
Yemen ordusu Sada'da Husilere giden ikmal hatlarını kestiğini açıkladı

ADEN (AA) - Yemen ordusu, ülkenin Suudi Arabistan sınırında bulunan Sada ilindeki İran destekli Husilere giden ikmal hatlarını kestiğini açıkladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen ordusunda 1. Savaş Tugayı Komutanı Tuğgeneral Muhammed en-Nuaymi, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı güçlerin Sada'ya bağlı Es-Safra ilçesinde Husilerin mevzilerine 3 cepheden saldırı düzenlediğini duyurdu.

Nuaymi, saldırı sonucu Husilerin mevzilerine giden ikmal hatlarının kesildiğini, Husilerden ölen ve yaralananların olduğunu, bazılarının da esir alındığını bildirdi.

- Dali ilinde Husilerin saldırısı püskürtüldü

Öte yandan, Yemen ordusunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Husilerin Dali ilinde orduya ait mevzilere düzenlediği saldırının püskürtüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sırasında çıkan çatışmalarda Husilerden onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Husilere ait internet sitesinin haberinde ise Suudi Arabistan sınır muhafızlarının, Sada'nın Munebbih ilçesindeki Er-Raku bölgesine saldırı düzenlediği kaydedildi. Saldırıda 1 sivilin öldüğü, 1 sivilin yaralandığı belirtilen haberde, olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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