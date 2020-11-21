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Aktüel Yemen ordusu, Husiler'le İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun katıldığı toplantıyı hedef aldı
Aktüel

Yemen ordusu, Husiler'le İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun katıldığı toplantıyı hedef aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 21:26:39 -
Yemen ordusu, Husiler'le İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun katıldığı toplantıyı hedef aldı

ADEN (AA) - Yemen ordusu, El-Cevf'te İran destekli Husiler'in, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun da katılımıyla düzenlediği toplantıyı hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen Ordusu Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu birlikleri Cevf kentine bağlı El-Hazm ilçesinde Husi liderlerin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bazı kişilerin de katılımıyla düzenlediği toplantının yapıldığı kışlayı topçu atışıyla hedef aldı.

Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu, Husilere ait araçların yoğun güvenlik önlemleri altında yaralıları bölgeden uzaklaştırdığının görüldüğü aktarıldı.

Öte yandan bununla eş zamanlı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de aynı bölgede çeşitli mevzilere hava saldırıları düzenlediği, Husilerin kayıplar verdiği ifade edildi.

Konuyla alakalı Husiler ya da İran tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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